ORF III mit Karl Markovics als "Franz Fuchs - Ein Patriot" und Karl Hohenlohe im Fälschermuseum

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 30. August 2013, besucht Harald Serafin um 19.45 Uhr im Rahmen von "Serafin on tour" das Musikfestival Grafenegg und trifft Rudolf Buchbinder, den künstlerischen Leiter des Musikfestivals. In den sieben Jahren seiner Intendanz hat der früher hauptsächlich als "Tastentiger" bekannte Pianist Buchbinder aus Grafenegg ein Festival mit internationaler Strahlkraft gemacht. In bester Laune führt er seinen Freund Harald Serafin durch das herrschaftliche Festivalgelände zwischen Schloss und Wolkenturm und lädt ihn zu einer Konzertprobe mit Dirigent Charles Dutoit.

Mit der Ausstrahlung des preisgekrönten Films "Franz Fuchs - Ein Patriot" von Elisabeth Scharang um 20.15 Uhr gratuliert ORF III dem Regisseur und Schauspieler Karl Markovics zum 50. Geburtstag, den dieser am 29. August feiert. Karl Markovics mimt in dem Dokudrama aus dem Jahr 2007 den Briefbomber Franz Fuchs und wurde für seine Darstellung der Hauptrolle von einer internationalen Jury für den Emmy nominiert.

Ein Chagall, auf dem die Farbe noch nicht einmal getrocknet ist, ein nagelneuer Brueghel oder Klimts "Judith" - erstaunliche Kriminalgeschichten und bewundernswertes Kunsthandwerk bietet das Wiener Fälschermuseum, in dem sich alles um Kopien und Fälschungen dreht. In der ORF-III-Museumssendung "Aus dem Rahmen" begibt sich Karl Hohenlohe um 21.45 Uhr mit der Sammlerin Diane Grobe auf die Spuren von versteckten Hinweisen, schaut sich das berühmte gefälschte Hitlertagebuch an und fragt Experten, woran man Kopien erkennt, was Fälschungen wert sind und wie viel Künstler in einem Kopisten steckt.

Anlässlich des 75. Geburtstages des legendären Fernsehmachers Gerald Szyszkowitz zeigt ORF III um 22.15 Uhr "Schnitzler und das süße Mädel". Szyszkowitz nahm einige einschlägige Schnitzler-Szenen, schrieb neue dazu, und so entstand ein Werk voll Poesie, das von dem Dichter Arthur, einem schwierigen Egozentriker, und seiner Muse Mizi erzählt.

