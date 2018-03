Führende Wachstumsberatung verstärkt Team: enable2grow begrüßt Seniorberater

Berlin (ots) - Die E-Commerce-Spezialistin Ulrike Lacher, der Strategieberater Dr. Götz Schmidt-Bossert und der Hightech-Experte Michael Kowalzik verstärken das Team von enable2grow

Ab sofort stehen Ulrike Lacher, Dr. Götz Schmidt-Bossert und Michael Kowalzik den Kunden von enable2grow (www.enable2grow.com), der Wachstumsberatung für die digitale Wirtschaft, mit ihrer Expertise zur Seite.

Die drei Berater haben zuvor Erfahrungen in renommierten Unternehmen wie Accenture, BAUR, Bertelsmann, der Boston Consulting Group und OTTO gesammelt. Götz Schmidt-Bossert unterstützt enable2grow in Sachen Strategie, Produktentwicklung und Organisation. Ulrike Lacher bereichert das Team mit ihrem Know-how im E-Commerce und Multichannel. Michael Kowalzik steht dem Unternehmen mit seiner Erfahrung als Manager und Berater in den Bereichen Internet, Hightech und Telekommunikation zur Seite.

Ulrike Lacher

Nach einem erfolgreichen BWL-Studium an der Universität Hamburg nahm Ulrike Lacher leitende Positionen im Bereich Marketing und Vertrieb bei international tätigen Großkonzernen wie OTTO, BAUR und dem Online-Schuhversand "I'm walking" wahr. Seit 2010 ist sie als selbstständige Beraterin in den Bereichen Marketing, E-Commerce und Multichannel mit dem Schwerpunkt Fashion tätig. Über ihre neue Aufgabe sagt Ulrike Lacher: "Mein Ziel ist es, das Wachstum von etablierten Unternehmen und Online-Händlern mit innovativen E-Commerce- und CRM-Strategien erfolgreich voranzutreiben."

Dr. Götz Schmidt-Bossert

Schmidt-Bossert war als langjähriger Berater für die Boston Consulting Group München und Shanghai, als CTO und COO von Framepool sowie im Vorstand und Learning Chair der Entrepreneurs Organization tätig. Darüber hinaus hat er 2008 das Internet Start-up EditFactory gegründet und ist seit 2003 Berater und Investor der Asiatecture GmbH. Dr. Götz Schmidt-Bossert über seine neue Position: "Da ich selbst zwei Internet Start-ups hochgezogen habe, kenne ich die Herausforderungen eines E-Commerce Businesses aus erster Hand. Der Übergang vom 'freihändig' gesteuerten Start-up zum Wachstumsunternehmen, das einen anderen Führungsstil und etwas mehr Struktur braucht ohne seine Dynamik und seine Leidenschaft zu verlieren, ist für mich einer der spannendsten Phasen im Leben eines jungen Unternehmens."

Michael Kowalzik

Michael Kowalzik war als CEO maßgeblich am Aufbau der tyntec Gruppe beteiligt und unterstützt seit August 2013 als Partner die Venture Capital-Gesellschaft Target Partners. Nachdem er am INSEAD in Frankreich sein Studium mit dem akademischen Grad des MBA erfolgreich abgeschlossen hat, arbeitete Kowalzik als Manager bei Accenture. Anschließend war er als Investment Manager im Bereich Venture Capital bei Bertelsmann und Apollis tätig. Über seine neue Aufgabe bei enable2grow sagt er: "Mein Bestreben ist es, Online-Händlern sowie etablierten Unternehmen mit Hilfe meines Know-hows in den Bereichen Hightech und Internet profitable Wachstumsmöglichkeiten aufzeigen."

Über enable2grow:

Die Wachstumsberatung mit Sitz in Berlin und München berät Firmen europaweit dabei, Wachstumschancen in der digitalen Wirtschaft zu nutzen. Das Team besteht aus Consultants mit langjähriger Erfahrung in internationalen Strategieberatungen sowie aus Managern und Gründern marktführender Unternehmen und Agenturen mit Partnerbüros in Zürich, Paris, Barcelona und London. Die über 25 Branchenexperten stehen etablierten Online Businesses von der Strategieentwicklung bis hin zur Realisierung eng zur Seite. enable2grow wurde 2011 von Stefanie Peters gegründet. Seit 2008 war die fünfsprachige Diplom-Kaufrau mit MBA als Beraterin für Internetunternehmen tätig. Zuvor arbeitete Peters bei Accenture, JAJAH, be2 und der Boston Consulting Group. Zu den Referenzen von enable2grow gehören u.a. Axel Springer, Bertelsmann, die ProSiebenSat.1 und Groupon. Weitere Informationen auf: www.enable2grow.com

