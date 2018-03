Nach Hinweisen: BZÖ-Petzner fordert Offenlegung aller Aufträge von ÖVP-Ministerien an Mediaselect

Hinweise auf Provisionsflüsse von Ministerien in Richtung ÖVP - sofortige Supspendierung von Keschmann gefordert!

Wien (OTS) - Die Offenlegung aller Aufträge von ÖVP-Ministerien der letzten Jahre an die Agentur Mediaselect fordert für das BZÖ heute dessen stellvertretender Klubobmann NRAbg.Stefan Petzner und kündigt auch eine entsprechende Anfrageinitiative im Parlament an. "Mir liegen konkrete Hinweise vor, wonach etwa im Frühling 2008 sämtliche ÖVP-Ministerien von der Partei explizit angewiesen wurden, Werbeaufträge und Inseratenschaltungen möglichst über die Agentur Mediaselect abzuwickeln und zu buchen - mit dem Ziel, über dadurch verrechenbare Provisionen durch die Mediaselect die ÖVP mit Steuergeld quer zu finanzieren." Wenn die ÖVP also tatsächlich an Aufklärung interessiert sei, solle sie diese Offenlegung und auch die Veröffentlichung von Provisionsverrechnungen durch die Mediaselect sofort vornehmen. Auch die Staatsanwaltschaft werde sich diese Thematik noch genau anschauen müssen, betont Petzner.

Im Übrigen fordert der stellvertretende BZÖ-Klubobmann die sofortige Suspendierung des dringend tatverdächtigen Markus Keschmann als aktuellen "Kampagnenleiter" der ÖVP und Marketingverantwortlichen. Petzner: "Spindelegger ist gefordert, dem Vorbild Josef Buchers zu folgen, der sämtliche Personen im Umfeld des BZÖ, die in den Telekom-Skandal involviert waren, sofort aus der Partei geworfen und so reinen Tisch gemacht hat." Tue Spindelegger das nicht, sei die schwarze Argumentation, die ÖVP sei unter Spindelegger eine saubere Partei, nichts alles leeres Geschwätz. Dasselbe gelte für die SPÖ, die in ihren Reihen noch immer den Abgeordneten Gartlehner sitzen habe, gegen den sich die Vorwürfe immer weiter erhärten würden. "Gartlehner sitzt bis heute im Parlament und kassiert seine Abgeordneten-Gage, obwohl immer offensichtlicher wird, dass er einer der zentralen Figuren im Telekom-Skandal ist."

Schließlich erwartet sich Petzner umfassende Aufklärung der Justiz und die volle Härte des Gesetzes für die Verantwortlichen in ÖVP und SPÖ. "Dass bisher offensichtlich nur wegen Abgabenhinterziehung ermittelt wird, während in ganz ähnlichen Fällen bereits erstinstanzliche Haftstrafen verhängt wurden, ist doch massiv hinterfragenswert", so Petzner.

