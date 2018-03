"Die große Chance": Noch mehr "Magic Moments" am 30. August in ORF 2

Andi Knoll und Alice Tumler präsentieren Höhepunkte der ersten beiden Staffeln

Wien (OTS) - Der Countdown läuft: In zwei Wochen geht der ORF-eins-Event "Die große Chance" in die dritte Runde! Zur Einstimmung präsentieren Andi Knoll und seine neue Komoderatorin Alice Tumler am Freitag, dem 30. August 2013, um 22.05 Uhr in ORF eins bei der zweiten Ausgabe von "Die große Chance - Magic Moments" die Highlights der ersten beiden Staffeln. Dabei rufen sie dem Publikum die vielen spektakulären, lustigen, emotionalen und speziellen Momente der Show in Erinnerung - eben all die magischen Momente.

"Die große Chance - Magic Moments", zweiter Teil am 30. August

Im zweiten Teil dabei: Als sie die Bühne betrat, sorgte sie für ungläubige Blicke und Verwirrung beim Saalpublikum - als sie zu singen begann, sorgte sie schlichtweg für Begeisterung: Conchita Wurst zählte zu den ganz großen Entdeckungen der ersten Staffel. Einzigartig war auch Alexander Wenglers Auftritt, der sich mit seiner ausdrucksstarken Performance bis ins Finale tanzte. Für Gänsehaut sorgte auch Bernhard Reider, der mit tiefsinnigen Texten und gefühlvoller Stimme bei Jury und Publikum punktete. Ganz nach oben aufs Siegertreppchen schaffte es Sängerin Christine Hödl, die die erste Staffel für sich entscheiden konnte. Für wahrhaft magische Momente sorgen außerdem die Zauberer "Magic 7" und Magic Johnny.

"Die große Chance - Magic Moments" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at