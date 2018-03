70 Prozent der Österreicher leiden unter einem Zahnproblem: Karies liegt an erster Stelle, knapp dahinter das Zahnfleisch

Wien (OTS) - Die überwiegende Mehrheit der Österreicher schätzt ihre Mundgesundheit spontan als ziemlich gut ein. Frauen, jüngere Personen und Personen mit höherer Bildung besser als der Rest. Sie fühlen sich gut informiert, stellen den Zahnärzten ein gutes Zeugnis aus, wenngleich der Wunsch nach individueller Beratung deutlich erkennbar ist. Fragt man allerdings nach, mit welchen Zahnproblemen sie konfrontiert sind, so ergibt sich ein differenziertes Bild: 38 Prozent geben an unter Karies zu leiden, ein Drittel nennt Zahnfleischprobleme und gut ein Viertel klagt über schmerzempfindliche Zähne. Die Frühindikatoren einer Zahnfleischerkrankung sind nicht ausreichend bekannt. Denn 56 Prozent leiden unter einem oder mehreren Anzeichen für Zahnfleischproblemen. Bei einem Drittel blutet das Zahnfleisch und jeweils 18 Prozent leiden sogar an Zahnfleischschwund und Mundgeruch. Dieses Ergebnis zeigt eine repräsentative Studie, die Colgate als Initiator des Monats der Mundgesundheit in der österreichischen Bevölkerung durchführen ließ. Ein Blick in die Zahnarztpraxis zeigt: Der Großteil der 800 befragten Zahnärzten bestätigt, dass das Bewusstsein für Mundgesundheit generell besser geworden ist. Jedoch kennt die Hälfte aller Patienten nicht die Risiken einer Zahnfleischerkrankung und rund 70 Prozent leiden an Gingivitis oder Parodontitis. Ein Wermutstropfen zeigt das Vorsorge-Angebot: nur 40 Prozent der Zahnärzte bieten eine Professionelle Zahnreinigung in ihrer Praxis an.

Eine Befragung von 500 Österreicherinnen, die im Rahmen des Monats der Mundgesundheit von Colgate in Auftrag gegeben wurde, ergab folgendes Bild: Die Menschen fühlen sich über Zahnpflege gut informiert und vom Zahnarzt gut beraten. Sie hätten aber durchaus gerne etwas mehr individuelle Beratung. 7 von 10 leiden allerdings nach eigenen Angaben unter einem Zahnproblem.

Besonderer Aufklärung bedarf es noch im Bereich des Zahnfleisches. Viele erkennen nicht die Risiken und Frühindikatoren einer Gingivitis oder Parodontitis. 32 Prozent gaben an, ihr Zahnfleisch würde beim Zähneputzen bluten, jeweils 18 Prozent bemerken einen Zahnfleischschwund oder Mundgeruch. 11 Prozent klagen über geschwollenes Zahnfleisch und 9 Prozent beobachten eine Lockerung der Zähne.

Dr. Wolfgang Kopp, Prophylaxereferent der Zahnärztekammer Österreich und Partner im Monat der Mundgesundheit: "Gesundes Zahnfleisch ist blassrosa, liegt straff um die Zähne, blutet nicht nach dem Essen, dem Putzen oder der Zahnzwischenraum-Reinigung und ist nicht empfindlich."

Ungefähr die Hälfte der Befragten kennt das Risiko einer Herzerkrankung. Weniger bekannt ist der Zusammenhang zwischen Parodontitis und Diabetes (12 %) und nur 7 Prozent kennen das Risiko einer Frühgeburt.

Zahnvorsorge zahlt sich aus

84 Prozent der Befragten geben an, 2 mal am Tag die Zähne zu putzen und 69 Prozent sagen, sie würden regelmäßig die Zahnbürste wechseln. 60 Prozent meinen, sie würden 1 mal pro Monat oder jeden 2. Monat die Zahnbürste erneuern. 48 Prozent geben an eine Mundspülung und 36 Prozent eine Zahnseide zu benützen bzw. 36 Prozent putzen auch die Zahnzwischenräume. Insgesamt 86 Prozent gehen mindestens 1 mal pro Jahr zur Kontrolle beim Zahnarzt und 28 Prozent sagen, dass sie eine professionelle Zahnreinigung durchführen lassen. 13 Prozent machen gar keine Vorsorge.

Personen deren subjektive Zahngesundheit sehr gut bzw. gut ist, betreiben mehr Vorsorgemaßnahmen in allen Bereichen. Frauen achten generell viel mehr auf ihre Mundgesundheit.

Wunsch und Wirklichkeit bei der Zahnpflege

Laut AC Nielsen werden im Jahr rund 17 Millionen Zahnbürsten verkauft. Der jährliche Pro Kopf Verbrauch in Österreich liegt tatsächlich bei 2,1 Zahnbürsten. Der Ländervergleich verweist Österreich damit hinter die Schweiz und Deutschland. Zahnexperten empfehlen die Zahnbürste 4 mal im Jahr zu wechseln. Harald Keck, Country Manager Österreich: "Schon aus Hygienegründen empfehlen wir den regelmäßigen Austausch der Handzahnbürste, am besten alle 3 Monate. Wir betreiben hier seit Jahren mit dem Slogan "Jahreszeitenwechsel = Zahnbürstenwechsel" gezielt Bewusstseinsbildung und versuchen den Hygiene-Standard in Österreich zu heben".

Die Angabe regelmäßig eine Mundspülung zu verwenden oder die Zahnzwischenräume zu putzen klafft auch mit der Wirklichkeit auseinander. Tatsächlich verwenden nur 1,5 Prozent der Österreicher regelmäßig eine Zahnseide und um die 30 Prozent verwendet eine Mundspülung. Ein Vergleich dazu aus UK: dort liegt die Penetration bei 50 Prozent.

Harald Keck: "Die Erfolge in der Mundgesundheit der Österreicher sind deutlich sichtbar. Auch 92 Prozent der befragten Zahnärzte meinen, dass das Bewusstsein für Mundgesundheit in Österreich besser geworden ist. Trotzdem rücken immer wieder neue Themen in den Fokus. Mit Sicherheit wird uns die Gesundheit des Zahnfleisches in den nächsten Jahren stärker beschäftigen".

Dr. Wolfgang Kopp: "Um Parodontitis erfolgreich zu behandeln, bedarf es einer lebenslangen Betreuung seitens des Zahnarztes, eines häufigen Recalls sowie intensiver häuslicher Mundhygienemaßnahmen durch den Patienten."

Unter www.mundgesundheit.at steht eine Broschüre mit vielen Informationen und hilfreichen Vorsorgetipps über Parodontitis zur Verfügung.

