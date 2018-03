RK-Terminvorschau vom 2. bis 11. SEPTEMBER 2013

Wien (OTS) - In der Zeit vom 2. bis 11. SEPTEMBER 2013 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 2. SEPTEMBER: 09.00 Uhr, Presse- und Fototermin: "Schulstart in Wien" mit Stadtschulratspräsidentin Brandsteidl (8., Volksschule Lange Gasse 36) 12.00 Uhr, Presse- und Fototermin: "Spatenstich für neuen Wien- Work Standort in aspern Seestadt" mit u.a. Vbgmin Brauner, StRin Wehsely und Sozialminister Hundstorfer (22., aspern Seestadt) 18.30 Uhr, Sportler für Sportler Diversity Lauf mit StR Oxonitsch (3., Stadtpark, vis a vis Marriott Hotel) DIENSTAG, 3. SEPTEMBER: 15.00 Uhr, Empfang neuer KindergartenpädagogInnen durch StR Oxonitsch (Rathaus, Festsaal) 18.30 Uhr, Buchpräsentation: Friedrich Torberg "Auch das war Wien" (Jüdisches Museum Wien, 1., Dorotheergasse 11) MITTWOCH, 4. SEPTEMBER: 11.00 Uhr, Überreichung des Silbernen Verdienstzeichens des Landes Wien an Erich Joham durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Wappensaal) 18.00 Uhr, Auftakt zur mirno more friedensflotte 2013 mit StR Oxonitsch (22., Donauinsel, MA 45 Inselinfo) 19.30 Uhr, Sport Star Gala 2013 mit StR Oxonitsch (Rathaus, Arkadenhof) DONNERSTAG, 5. SEPTEMBER: 09.00 Uhr, Fototermin "Servicezentrum neu" (Stadtschulrat Wien, 1., Wipplingerstraße 28) 18.00 Uhr, Festveranstaltung zum 5-Jährigen Bestehen von Interface Wien (Rathaus, Volkshalle und Arkadenhof) 19.00 Uhr, Startschuss Business Run durch StR Oxonitsch (Ernst- Happel-Stadion, 2., Meiereistraße 7) FREITAG, 6. SEPTEMBER: 10.00 Uhr, Fototermin: Eröffnung Abenteuerspielplatz "Robinson- Insel" mit u.a. StR Oxonitsch (19., Greinergasse 7) SAMSTAG, 7. SEPTEMBER: 11.00 Uhr, Pflegeelternbrunch mit StR Oxonitsch (Rathaus, Arkadenhof) SONNTAG, 8. SEPTEMBER: 09.30 Uhr, Rote Nasen 5. Jubiläumslauf mit StR Oxonitsch (2., Prater Hauptallee) 12.00 Uhr, Junge Reiter Elite Tag der offenen Tür mit StR Oxonitsch (22., Wehrbrücklstraße 47) 16.00 Uhr, Finale der Ausstellung "Alle MESCHUGGE? Jüdischer Witz und Humor" (Jüdisches Museum Wien, 1., Dorotheergasse 11) 18.30 Uhr, "Wenn man trotzdem lacht" - Lesung mit Georg Markus (Jüdisches Museum Wien, 1., Dorotheergasse 11) MONTAG, 9. SEPTEMBER + DIENSTAG, 10. SEPTEMBER: 19.30 Uhr, 2. Wiener Jüdisches Neujahrskonzert, Tickets unter www.wien-ticket.at (Jüdisches Museum Wien, 1., Dorotheergasse 11) MITTWOCH, 11. SEPTEMBER: 10.00 Uhr, Überreichung des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Prof. Dipl.-Ing. Dr. Diether Hoppe, sowie des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Dipl.-Ing. Wolfgang Schönlaub durch Landeshauptmann- Stellvertreterin Vassilakou (Rathaus, Wappensaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Donaustadt (Haus der Begegnung, 22., Bernoullistraße 1) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Penzing (Amtshaus Hietzing/Penzing, 13., Hietzinger Kai 1-3, 1. Stiege, 2. Stock, Festsaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (Amtshaus, 21., Am Spitz 1, 2. Stock, Sitzungssaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Favoriten (Amtshaus, 10., Keplerplatz 5, 1. Stock, Zimmer 111)

