Sicher unterwegs zur Schule: die Schulwegpläne zeigen den optimalen Weg

Auch zum Herunterladen im Internet unter www.schulweg.wien.at

Wien (OTS) - Zum Schulstart gibt es für die Erstklässlerinnen und Erstklässler an über 250 Volksschulen in Wien auch dieses Jahr wieder Schulwegpläne als Unterstützung für den sicheren Weg zur Schule und zurück nach Hause. Bilder und einfache Beschreibungen zeigen Eltern und Kinder, welcher Weg für sie am besten geeignet ist und an welchen Stellen besondere Vorsicht geboten ist. Nicht immer ist der kürzeste Weg auch der Beste. Die Schulwegpläne zeigen, auf welchem Weg die möglichen Gefahren für Kinder minimiert werden können.

Der Schulweg aus der Perspektive eines Kindes gesehen

"Wir haben die Erkenntnisse aus der Verkehrspsychologie genutzt und sind in die Kinderschuhe geschlüpft," so Dipl.-Ing.in Gabriele Steinbach, Koordinatorin für FußgängerInnen- und Jugendangelegenheiten bei der MA 46 Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten. "Aus der Sicht des Kindes kann eine Verkehrssituation sehr komplex sein, die für uns Erwachsene gut überschaubar ist. Die wichtige Frage lautet daher: Kann ein Kind im Alter von 6 bis 10 Jahren das bewältigen? Handelt es sich um eine für das Kind einfache oder schwierige Verkehrssituation?", erklärt die Verkehrssicherheitsexpertin. Auf jedem Schulwegplan sind daher jene Bereiche farbig markiert, die von einem Kind erhöhte Vorsicht verlangen oder eine mögliche Gefahrenstelle bedeuten können.

Für Eltern und Kinder gilt: üben, üben, üben!

Ein Kind im Volksschulalter verfügt noch nicht über das Abstraktionsvermögen eines Jugendlichen oder Erwachsenen. Daher ist das Üben vor Ort unerlässlich um das Kind gut auf die selbständige Teilnahme am Straßenverkehr vorzubereiten. In einer ersten Phase führt die erwachsene Begleitperson das Kind auf dem vereinbarten Schulweg und erklärt genau die unterschiedlichen Situationen. Danach werden die Rollen getauscht. Das Kind führt die Begleitperson und beschreibt, was zu tun und zu beachten ist. In der dritten Phase dieses individuellen Lernens beobachtet die erwachsene Person das Kind nur mehr und greift nötigenfalls korrigierend ein. Bis das Kind sicher alleine zurechtkommt, sollte nach Möglichkeit eine erwachsene Begleitperson mit dabei sein.

Weitere wichtige Tipps für den sicheren Schulweg

Wählen Sie nicht den kürzesten sondern den sichersten Weg mit Hilfe der Schulwegpläne.

Achten Sie darauf, dass das Kind zu den anderen VerkehrsteilnehmerInnen Blickkontakt aufnehmen kann und beim Überqueren von Straßen von AutolenkerInnen und Radfahrenden selbst gut gesehen werden kann. Vermeiden Sie unübersichtliche Stellen.

Eine grüne Fußgängerampel oder ein Zebrastreifen sind keine Garantie für eine sichere Passage. Aufmerksames Schauen ist immer wichtig. Besonders in der Umgebung von Schulen müssen AutofahrerInnen ausgesprochen achtsam sein und entsprechend bremsbereit fahren. Schutzwege, die auf einem Schulweg liegen und ohne Sicherung durch eine Ampelanlage sind, kann man an ihrer roten Umrandung erkennen.

Weisen Sie Ihr Kind auf die Gefahren im Straßenverkehr hin ohne es zu ängstigen. Mit der nötigen Übung und positiven Vorbildern lernt das Kind, sich selbständig und sicher im Verkehr zu bewegen.

Das Projekt "Schulwegpläne"

Die "Schulwegpläne" sind ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Wien vertreten durch die MA 46 Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten und der AUVA Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt Landesstelle Wien. Von 2004 bis 2011 wurden unter Kostenbeteiligung der Bezirke Schulwegpläne für rund 250 Volksschulstandorte (öffentliche Schulen und Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht) erstellt. Seither werden die Pläne jährlich durch die ExpertInnen der Verkehrssicherheit der MA 46 auf Ihre Aktualität geprüft und wenn nötig adaptiert. Die Neuauflage erfolgt durch die AUVA. Hinweise von Eltern, LehrerInnen und anderen SchulwegbenützerInnen zu baulichen Veränderungen am Schulweg sind immer willkommen.

Jedes Volksschulkind erhält bei der Einschulung einen Plan in Papierform, sodass in Wien von einer Vollausstattung gesprochen werden kann. Zusätzlich gibt es die Schulwegpläne auch als download im Internet. Weiterführende Informationen und download der Schulwegpläne unter www.schulweg.wien.at

Rückfragen & Kontakt:

Iris Wrana

Öffentlichkeitsarbeit

Verkehrsorganisation und techn. Verkehrsangelegenheiten (MA 46)

Telefon: 01 811 14-92703

E-Mail: iris.wrana @ wien.gv.at

www.verkehr-wien.at