FPÖ-Deimek zu Datenskandal: Ist VorteilsCard eine OrwellCard?

Datensicherheit statt Outsourcing

Wien (OTS) - Insider wiesen auf einen Datenskandal hin, für den die ÖBB verantwortlich sein soll. Demnach sind die Kundendaten von VorteilsCard-Inhabern in den Besitz einer rumänischen Firma gelangt. Die Bahn dementierte diese Aussagen heute. Doch die Erklärungsnot sei noch nicht beendet, weist FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Gerhard Deimek auf ein "offenbar mehr als gewagtes" Sicherheitskonzept der ÖBB hin. "Ist die VorteilsCard eine OrwellCard?", spielt Deimek auf mögliche missbräuchliche Verwendung von Kundendaten an.

Die ÖBB versuchten die Vorwürfe zu entkräften. "Doch warum sollte die VorteilsCard gerade in Rumänien gedruckt werden, einem der korruptesten Staaten Europas?", stellt Deimek in den Raum. Es sei den Bahnkunden unzumutbar, dass ihre persönlichen Daten - inklusive Foto - auf unüberblickbaren Pfaden den Weg in andere Länder finden. Offenbar sei neben einer breitgefächerten Palette an Dienstleistungen auch die Datensicherheit der Kunden einem Outsourcing unterzogen worden. "Wie kann Christian Kern garantieren, dass die Kundendaten nicht unter der Hand weiterverkauft, illegal kopiert oder gar gehackt wurden?", merkt Deimek an, dass die Daten schließlich sicher nicht den ganzen Produktionsprozess hindurch verschlüsselt gewesen sein können.

