"Sarah Wieners erste Wahl" am 1. September in ORF 2

"Erdäpfel aus der Steiermark" zum Staffelfinale

Wien (OTS) - Für das Staffelfinale von "Sarah Wieners erste Wahl" kehrt die Spitzenköchin noch einmal nach Österreich zurück - in Wetzawinkel in der Oststeiermark besucht sie den Biobauernhof von Walter Scharler. Die Spitzenköchin hilft bei der Feldarbeit und Ernte der organisch-biologischen Erdäpfel und auch bei anderen Gemüsesorten des Bauern - zu sehen am Sonntag, dem 1. September 2013, um 17.05 Uhr in ORF 2. Sarah Wiener lernt außerdem das Konzept des "lebendigen Bodens" kennen, eine spezielle Form des Düngens.

Die zehnte und letzte Ausgabe von Sarah Wieners kulinarischer Entdeckungsreise führt sie wieder nach Österreich, und zwar in die Oststeiermark nach Wetzawinkel, ungefähr fünf Kilometer von Gleisdorf entfernt. Dort bewirtschaftet Walter Scharler seit 1989 seinen Biobauernhof. Nach der Begegnung mit einer Biobäuerin während eines Fortbildungskurses entschied er sich zur Umstellung seines Hofes auf organisch-biologischen Landbau und lebt seitdem seine Überzeugung. Angebaut werden nicht nur verschiedene Mangold-, Paradeiser-, Chili-und Salatsorten, sondern auch mehrere Erdäpfelsorten.

Im Juni ist noch einige Feldarbeit an den Kartoffelpflanzen notwendig - und so hilft Sarah Wiener beim Hacken, Jäten und Sammeln von Erdäpfelkäfern. Walter Scharler hat, was den Boden betrifft, eine eigene Philosophie: Er schwört auf lebendige Böden, gedüngt mit eigenem Kompost, der aus einem ganz speziellen Mischungsverhältnis von Mist, Stroh und Erde entsteht. Sarah hilft auch bei der Gemüseernte für den Stand am Bauernmarkt in Gleisdorf. Bei Küchenchefin Karin Kulmer-Schweinegger im Gasthaus "Zur Raabklamm" in Passail bekommt sie aus der hauseigenen Zucht eine frische Forelle mit Frühkartoffeln und frischen Kräutern serviert.

"Sarah Wieners erste Wahl" in der ORF-TVthek und der "ORF nachlese"

"Sarah Wieners erste Wahl" ist eine Koproduktion von ARTE und ORF, hergestellt von der zero one film, Berlin. Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar. Die "ORF nachlese" begleitet den Sommer über "Sarah Wieners erste Wahl" und widmet der kulinarischen Reihe ein mehrseitiges "Extra" in den "ORF nachlese"-Ausgaben von Juli, August und September. Neben ihren Reiseberichten zu den Ursprüngen unserer Grundnahrungsmittel gibt es jede Menge Hintergrundinfos zu den regionaltypischen Lebensmitteln und deren Produktion sowie exklusiv alle Rezepte zum Nachkochen.

