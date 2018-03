Jeanskauf einfach, schnell und sicher: Yapital-Start bei H.I.S.

Luxemburg (ots/PRNewswire) - Im Online-Shop des Denim-Spezialisten können Kunden ab sofort mit dem neuen Cross-Channel-Payment bezahlen

Jeanskauf leicht gemacht: Ab sofort können Kunden im Online-Checkout von his-jeans.de mit dem neuen Cross-Channel-Payment Yapital zahlen, ganz einfach - und in Echtzeit - durch Scannen eines QR-Codes mit der Yapital-App auf ihrem Smartphone. Oder alternativ durch Eingabe des Yapital-Benutzernamens und -Passworts.

Durch die Kooperation mit der H.I.S. Textil GmbH - dem Unternehmen hinter einer der traditionsreichsten Jeansmarken - erhöht Yapital kurz nach dem Start abermals deutlich seine Marktrelevanz: Teil einer Strategie, die zahlreiche Partnerschaften mit Online- wie mit stationären sowie Multichannel-Händlern noch in diesem Jahr einschliesst.

"Die Kooperation mit H.I.S. ist für uns ein weiterer wichtiger Schritt zu unserem Ziel, rasch eine hohe Sichtbarkeit im Markt zu erreichen", sagt Nils Winkler, Chairman of the Board von Yapital. "H.I.S. ist eine sehr beliebte Marke und Jeans sind unverzichtbarer Bestandteil des Alltags vieler Menschen. Und genau dahin, in den Alltag der Verbraucher, wollen wir Yapital bringen."

Wolfgang Müller-Tonder, Geschäftsführer der H.I.S Textil GmbH, ergänzt: "Yapital macht sicheres Bezahlen schneller und unkomplizierter - das wird bei unseren Kunden sehr gut ankommen. Es bietet aber auch dem Handel solide Vorteile: zum Beispiel Transaktionen in Echtzeit, eine Zahlungsgarantie und eine Kostensenkung in der Zahlungsabwicklung. Die Vorteile für Verbraucher und Händler zusammengenommen machen Yapital aus unserer Sicht zu einer wirklich richtungsweisenden Innovation, und wir freuen uns, dass wir von Anfang an dabei sind."

Herausgeber der Pressemitteilung Yapital Financial AG

Über die Yapital Financial AG

Yapital ist die erste europäische, bargeldlose Cross-Channel-Payment-Lösung über alle Kanäle hinweg: stationär, mobil, online sowie per Rechnung. Die Handhabung ist einfach, schnell und sicher: Nach der Online-Registrierung kann der Nutzer sofort über alle Kanäle hinweg mit Yapital Zahlungen vornehmen, Geld senden und empfangen.

Für Geschäftskunden ist Yapital eine garantierte Zahlart - das gibt Prozess-Sicherheit und senkt administrative Kosten. Zudem deckt Yapital nahtlos alle Handels- und Servicekanäle ab und erlaubt es so, Marketingkanäle zu Vertriebskanälen zu machen. Geschäftskunden können daher mit Yapital nicht nur Kosten reduzieren, sondern gleichzeitig Umsatzpotentiale erschliessen

Yapital wurde 2011 als hundertprozentige Tochter der Otto-Group gegründet. Die Yapital Financial AG ist in Luxemburg als eGeld-Institut lizensiert.

Über die H.I.S. Textil GmbH

Die Jeans mit der perfekten Passform - dafür steht H.I.S. und diesem Leitmotiv bleibt das Label treu: Wer gut angezogen ist, fühlt sich auch gut. Die Marke selbst hat ihren Ursprung im Jahr 1923 in New York. Gründer Henry I. Siegel wählte damals seine Initialen, um einer der ersten drei Jeansmarken in den USA einen Namen mit auf den Weg zu geben.

Heute gehört die H.I.S Textil GmbH zur House of Brands GmbH, einer 100-prozentigen Tochter der Otto Group mit Sitz in Hamburg. Der Vertrieb konzentriert sich aktuell besonders auf die Märkte Deutschland, Österreich, Tschechien, Slowakei und Polen. Russland und die Ukraine sind weitere Zielmärkte, deren Erschliessung im Zuge einer Expansion innerhalb Europas bevor steht. Zentrales Element der Expansions-Strategie ist, das Lizenzgeschäft weiter zu stärken und auszudehnen. Bereits heute ist H.I.S eine der erfolgreichsten Lizenzmarken im Mode- und Lifestyle-Sektor.

