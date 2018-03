Nein zum "Schwarzen Peter" für Frauen

Wien (OTS/FCG) - BM Hundstorfer spricht beim Forum Alpbach unter anderem davon, dass "unsere Generation" - falls er sich und Hunderttausende andere in seinem Lebensalter gemeint hat, wäre das jene Generation, der Jahrgänge 1955 bis ? - länger im Erwerbsprozess bleiben muss. Der Bank-Austria Chef schlägt als lösungsorientierter Manager vor, dass wir die Kultur der Eigenverantwortung für das Pensionssystem übernehmen sollen. Als Arbeitnehmervertreterin kann ich mich nur mehr "wundern" und frage mich, ob und wie viele Menschen männlichen Geschlechts, die im gesellschaftspolitischen und parteipolitischen Leben das "Sagen" haben in "Utopia" zu Hause sind und somit die reale Sicht auf die Arbeitswelt scheinbar verweigern. Die Arbeitslosenstatistiken für Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer ab 45+ zeigt, dass der oder die erfahrene ArbeitnehmerIn nach wir vor nahezu unerwünscht am Arbeitsmarkt ist. Liebe Meinungsgeber "bitte wacht endlich auf" und seht der Realität ins Auge. Zuerst müssen mehrere Rahmenbedingungen für die reiferen ArbeitnehmerInnen verbessert werden, dann kann man vielleicht darüber diskutieren das Pensionsantrittsalter zu erhöhen. Eine Diskussion in Wahlzeiten ist wohl mehr als entbehrlich.

Vor allem die Diskussion um die raschere Anhebung des Pensionsantrittsalters der Frauen ist zur Zeit indiskutabel, zumal Herr Bundesminister Hundstorfer bekannt gegeben hat, dass das faktische Pensionsantrittsalter der Frauen durchschnittlich nahezu erfüllt ist = 59,7 Jahre !! Das faktische Pensionsantrittsalter der Männer = 62,6 Jahre schwächelt hingegen noch sehr stark!

Die FCG-Frauen bekennen sich zur Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalters und bestehen darauf, dass der Vertrauensgrundsatz eingehalten wird.

Niemand von den oben genannten Jahrgängen kann das Rad der Zeit zurück drehen und im Nachhinein eine höhere Eigenverantwortung wahrnehmen. Jede und Jeder von uns hat das Recht sich auf gewisse Lebensabschnitte (zB Pensionsantrittsalter) einzustellen. Nicht jeder/e ArbeitnehmerIn hat die finanzielle Möglichkeit - geringer Verdienst, aus welchen Gründen auch immer - eine 2. oder 3. Säule als Vorsorge vorzunehmen.

Wir leben in einem Sozialstaat, der zugegebener Maßen unglaublich viel Geld kostet. Diese Steuern kommen zum großen Teil von den ArbeitnehmerInnen und müssen im Bedarfsfall solidarisch "aufgeteilt" werden. Diskussionen darüber schüren nur "Urängste" und führen zur Verunsicherung

Unser Pensionssystem ist auf Grund der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) abgesichert, wie auch der Sozialminister bestätigt hat, meint Monika Gabriel.

