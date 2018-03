FPÖ-Podgorschek: Verantwortliche des Hypo-Desasters endlich zur Verantwortung ziehen!

Hypo-Verstaatlichung ist Milliardengrab für Steuerzahler

Wien (OTS) - "Es ist höchste Zeit die Verantwortlichen für das Hypo-Desaster endlich zur Verantwortung zu ziehen", kommentiert der freiheitliche Finanzsprecher NR Abgeordneter Elmar Podgorschek den Verlust von 859,8 Millionen Euro der verstaatlichten Hypo Alpe Adria Bank im ersten Halbjahr 2013. Die Tatsache, dass die für 2013 budgetierten Mittel von 700 Millionen Euro gerade für die Hälfte des Jahres ausreichend seien, zeige das massive Missmanagement der letzten Jahre. "Bereits die Verstaatlichung war ein schwerer Fehler, dessen Hintergründe weiterhin unaufgeklärt sind. Das vom schwarzen Finanzministerium eingesetzte Management hat das Desaster dann leider noch schlimmer gemacht", so Podgorschek. Es sei deswegen jetzt höchst an der Zeit, die politische Verantwortung für diesen kostspieligen Fehlschlag zu klären. "Exminister Pröll und Ministerin Fekter können sich nicht weiter um ihre Verantwortung für dieses Milliardengrab drücken", erklärt Podgorschek.

Leider versuchte die Bundesregierung aber weiterhin die österreichischen Bürger an der Nase herumzuführen. "Die Bundesregierung hält jenen Sanierungsplan, der im Juni an die EU-Kommission weitergeleitet wurde, unter Verschluss. Offensichtlich haben SPÖ und ÖVP panische Angst davor, den Österreichern die Wahrheit über das Ausmaß des Hypo-Debakels zu offenbaren", kritisiert Podgorschek. Leider häuften sich derartige Vorfälle in letzter Zeit. Finanzministerin Fekter weigere sich auch eine Studie ihres Ministeriums über die Abwanderungen von Unternehmen als Folge der katastrophalen Wirtschaftspolitik zu veröffentlichen. "Transparente Regierungspolitik sieht für mich anders aus. Offenbar haben SPÖ und ÖVP vor den Wahlen einiges zu verheimlichen", so Podgorschek.

Das geplante Budget sei jedenfalls nicht mehr haltbar. "Die Hypo verschlingt wesentlich mehr Geld als budgetiert, die bereits fix eingeplanten Einnahmen aus der Finanztransaktionssteuer sind ebenfalls höchst unsicher. Nach den Wahlen wird es für die österreichischen Steuerzahler ein böses Erwachen geben", so Podgorschek abschließend.

