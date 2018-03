Wir gratulieren

Runde Geburtstage im September

Wien (PK) - Im September feiern folgende (ehemalige) MandatarInnen runde Geburtstage:

der ehemalige Abgeordnete Hans Helmut MOSER (L) - 65. Geburtstag am 3. September,

die Bundesministerin und Staatssekretärin a.D. sowie ehemalige Abgeordnete und EU-Kommissarin Dr. Benita FERRERO-WALDNER (V) - 65. Geburtstag am 5. September,

die ehemalige Abgeordnete Dr. Ilse MERTEL (S) - 70. Geburtstag am 8. September,

der ehemalige Abgeordnete Hofrat Mag. Leopold GUGGENBERGER (V) - 95. Geburtstag am 8. September,

der ehemalige Abgeordnete Josef MEISINGER (F) - 70. Geburtstag am 11. September,

die ehemalige Bundesministerin und Staatssekretärin a.D. sowie ehemalige Abgeordnete Elfriede KARL (S) - 80. Geburtstag am 14. September,

der ehemalige Abgeordnete Dkfm. Kurt RUTHOFER (F) - 70. Geburtstag am 16. September,

der Abgeordnete Ing. Ökonomierat Hermann SCHULTES (V) - 60. Geburtstag am 18. September,

der Abgeordnete Kommerzialrat Franz KIRCHGATTERER (S) - 60. Geburtstag am 24. September,

der ehemalige Bundesrat Ökonomierat Hermann PRAMENDORFER (V) - 80. Geburtstag am 28. September.

Benita Ferrero-Waldner 65

Am 5. September feiert die ehemalige Außenministerin Benita Ferrero-Waldner ihren 65. Geburtstag. Ferrero Waldner wuchs in Oberndorf bei Salzburg auf, maturierte und studierte in Salzburg. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften war sie als Exportleiterin bzw. Assistentin der Geschäftsleitung zweier Firmen in Freilassing und drei Jahre als Exportleiterin einer amerikanischen Firma in New York tätig. 1984 wechselte sie in die österreichische Botschaft in Madrid und damit in den diplomatischen Dienst. Aufenthalte in den Botschaften von Dakar und Paris folgten.

Unter UN-Generalsekretär Boutros-Ghali arbeitete Ferrero-Waldner 1994 und 1995 als Protokollchefin der Vereinten Nationen in New York. 1995 wechselte sie für die ÖVP als Staatssekretärin ins Außenministerium, im Jahr 2000 wurde sie als Bundesministerin für auswärtige Angelegenheiten angelobt.

Bei der Bundespräsidentenwahl 2004 unterlag sie Heinz Fischer (SPÖ). Von 2004 bis 2010 war Ferrero-Waldner EU-Kommissarin für Außenbeziehungen und europäische Nachbarschaftspolitik.

Elfriede Karl 80

Am 14. September begeht die ehemalige Familienministerin Elfriede Karl ihren 80. Geburtstag. 1933 in Salzburg geboren, absolvierte sie nach den Pflichtschulen eine kaufmännische Lehre, um sodann als Verkäuferin zu arbeiten, ehe sie 1953 als Stenotypistin in die Salzburger Landesleitung der Bau- und Holzarbeitergewerkschaft eintrat. 1961 wechselte sie in die volkswirtschaftliche Abteilung der AK Salzburg.

Frühzeitig in der Gewerkschaftsbewegung aktiv, wurde sie 1954 Vorsitzende der Gewerkschaftsjugend, eine Funktion, die sie zwei Jahre lang bis zu ihrem Wechsel in die Arbeitsgemeinschaft Junge Generation in der SPÖ bekleidete, wo sie alsbald ebenfalls wichtige Positionen einnahm. Weitere Stationen ihrer parteipolitischen Karriere waren der Landesparteivorstand der SPÖ Salzburg und der stellvertretende Parteivorsitz dieser Landesorganisation.

Im November 1971 holte Bundeskanzler Kreisky die damals 38-jährige Salzburgerin als Staatssekretärin ins Bundeskanzleramt, wo sie bis November 1979 verblieb, ehe sie in gleicher Funktion zu Finanzminister Androsch in die Himmelpfortgasse übersiedelte. Dort wirkte sie bis zum Ende der SPÖ-Alleinregierung im Mai 1983.

Im ersten Kabinett Sinowatz übernahm Karl die Funktion der Bundesministerin für Familie, Jugend und Konsumentenschutz, ein Amt, das es damals erst aufzubauen galt. Karl leistete vorbildliche Pionierarbeit und konnte im September 1984 ihrer Nachfolgerin Fröhlich-Sandner ein wohlgeordnetes Haus übergeben. Bis November 1990 wirkte Karl noch im Nationalrat, dem sie schon von 1974 bis 1983 angehört hatte. (Schluss) red

