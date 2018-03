Sima/Havranek: Spatenstich für das TierQuarTier Wien

Tierschutzstiftung und Stadt Wien gemeinsam für bestmögliche Versorgung von Hund, Katz & co auf Wiener Boden

Wien (OTS) - "TierQuarTier Wien": So heiß das neue Tierschutz-Kompetenzzentrum, das die Wiener Tierschutzstiftung ab heute gemeinsam mit der Stadt Wien im Norden Wiens - südlich der Deponie Rautenweg - errichtet. Heute wurde von Tierschutzstadträtin Ulli Sima und dem Vorstand der Tierschutzstiftung, Günther Havranek, der Spatenstich für das gemeinsame Projekt vorgenommen, das 2015 fertiggestellt sein wird. "Das Projekt hier ist ein Meilenstein für die Versorgung der Tiere in Wien, wir werden die Tierversorgung in unserer Stadt auf völlig neue Beine stellen. Ziel ist es, die herrenlosen und entlaufenen Tiere bestmöglich zu versorgen und rasch wieder an TierliebhaberInnen weiterzuvermitteln", so Tierschutzstadträtin Ulli Sima, die sich in diesem Zusammenhang bei allen bedankte, die bisher am Zustandekommen des TierQuarTiers mitgeholfen haben. Für Havranek ist der heutige Tag ebenfalls ein bedeutsamer: "Tiere verdienen es, dass sie von uns Menschen mit Respekt, Mitgefühl und Verständnis behandelt werden. Mit dem TierQuarTier wollen wir ein Zeichen der Liebe und Hoffnung für notleidende Tiere setzen."

Platz für 150 Hunde, 300 Katzen und hunderte Kleintiere

Bereits seit 2010 arbeitet die Stadt Wien sehr intensiv an einem Masterplan "Tierversorgung neu" für eine nachhaltige und zeitgemäße Tierversorgung in Wien. Laut § 30 Tierschutzgesetz hat die Stadt Wien die gesetzliche Verpflichtung, entlaufene, ausgesetzte, zurückgelassene sowie von der Behörde beschlagnahmte oder abgenommene Tiere zu versorgen. Konzipiert ist das neue Haus für über 150 Hunde und knapp 300 Katzen sowie hunderte Kleintiere. Das Grundstück, das auf 9.700 m2 bebaut wird, befindet sich auf der Breitenleer Straße, Nähe der Kreuzung Süßenbrunner Strasse und ist öffentlich mit dem Bus (24A, Station Oberfeld und 86A, Station Arnikaweg) erreichbar. Auch die AnwohnerInnen wurden in das Projekt einbezogen, es gab etliche Informationsveranstaltungen und keinen einzigen Einspruch gegen das Projekt.

Internationales know how für Wiens Tiere

Beraten wurde auch durch den englischen Experten Alex Darwill, er ist auf die Planung und Errichtung von Tierheimen weltweit spezialisiert. "Wir haben uns im Vorfeld etliche seiner Projekte angeschaut und waren begeistert von der Sachkenntnis im Bau von Tierheimen. Unkomplizierte Leitsysteme für die BesucherInnen, kurze Wege für die Angestellten, kratzfeste, unverwüstliche Materialien, schön gestaltete Zwinger, Außenbereiche und Käfige, in denen sich die Tiere wohl fühlen, modernste Quarantänestationen, durchdachte Lüftungs- und Heizungssystem mit hohem Komfort und Umweltfreundlichkeit - all das hat uns überzeugt", so Sima. Zentraler Bestandteil ist auch die Präsentation der zu vermittelnden Tiere. Die Besucher können nicht in die Hunde-Zwinger, sondern suchen Tiere über Bilder aus und lernen erst dann ihr Wunschtier in einem attraktiven Besucherraum kennen. Somit werden die Tiere in ihren Zwingern nicht gestört.

Bausteinaktion der Tierschutzstiftung bereits im Laufen

Die Tierschutzstiftung hat im Jänner 2011 bereits eine Bausteinaktion ins Leben gerufen. An der können sich alle Tierfreundinnen und Tierfreunde beteiligen und einen Beitrag für das neue TierQuarTier leisten. Bisher haben schon zahlreiche SpenderInnen die Aktion unterstützt, es gibt spezielle Weihnachts- und Geburtstagsaktionen. Die Wiener Tierschutzstiftung und die Stadt Wien sind Garant für den ordnungsgemäßen Umgang der Spendengelder im Sinne der Tiere. Jeder der spendet, wird schließlich im neuen Hause auf einer Wand verewigt, auch auf der homepage www.tierquartier.at finden sich die Spenderinnen und Spender wieder. Mindestspende sind 10 Euro. Ziel ist es, rund 5 Mio. Euro via Spenden zu lukrieren, die Stadt Wien wird 10 Mio. Euro bereitstellen.

Zweck der Tierschutzstiftung ist laut Notariatsakt die "Entfaltung von Tätigkeiten wodurch die besondere Verantwortung der Gesellschaft für den Schutz des Tieres als Mitgeschöpf und Lebensbegleiter des Menschen unterstrichen wird. Sichergestellt soll eine artgerechte Haltung werden. Eingetreten wird für die Erhaltung des Lebensraumes von wildlebenden Tieren, insbesondere der vom Aussterben bedrohten Tierarten. Ziel ist es, frei von parteipolitischen und weltanschaulichen Einflüssen, Tiere vor Quälerei, Misshandlung, Überanstrengung, Freiheitsberaubung, nicht artgerechter Behandlung, Haltung und Tötung sowie vor Missbrauch bei sportlichen Übungen und Prüfungen zu schützen"

"Wir führen mit unserem Engagement auch das Vermächtnis von Dr. Helmut Zilk fort, er war maßgeblich an der Entstehung unseres Einsatzes im Sinne der Tiere beteiligt", so Günther Havranek.

Prominente UnterstützerInnen

Auch zahlreiche Promis haben sich bereits in den Dienst der guten Sache gestellt - Frenkie Schinkels hat ehrenamtlich sogar einen Radiospot aufgenommen und wirbt fürs TierQuarTier. Von Barbara Karlich über Ramen Nair, über Margot Vuga, Thomas Schäfer-Elmayer, Dieter Chemlar, Gerda Rogers, Barbara van Melle, Birgit Sarata, Peter Elstner, Cyril Radlher, Maya Hakvoort, Helga Papouschek, Brigitte Kren, Walter Schachner bis hin zu Brigitte Neumeister, Edi Finger Jr. und Manuel Ortega reicht das Spektrum der prominenten Unterstützung -und täglich werden es mehr. "Ich freue mich, dass es schon jetzt so viele Wegbegleiter gibt, die mit uns gemeinsam die bestmögliche Tierversorgung in Wien garantieren wollen", bedankt sich Sima bei allen UnterstützerInnen.

Patenschaften für TierliebhaberInnen

Zentraler Ansatzpunkt der Stadt Wien sind auch Patenschaften, bei der Tierliebhaberinnen und Tierliebhaber Paten werden und die Betreuung von Tieren übernehmen können. "Dieses Modell der aktiven Einbeziehung der Bevölkerung ist in England seit vielen Jahren ein Erfolgsrezept, es spart Personal und Betriebskosten und viele Menschen, die zu Hause kein Tier haben können oder wollen, haben so aktiven Bezug zu Tieren", erläutert Sima das Prinzip, das es auch in Österreich schon gibt und nun im neuen TierQuarTier intensiviert werden soll. Tiere sind durch den permanenten sozialen Kontakt auch in der Folge leichter weiter vermittelbar.

Moderne und ökologische Stromversorgung

Bei der Errichtung des neuen Tierschutz-Kompetenzzentrums zählen neben Tierschutz-Aspekten natürlich auch ökologische Maßstäbe. Die Nachbarschaft zur Deponie Rautenweg hat in dieser Causa für das neue TierQuarTierWien wesentliche Vorteile. Da auf der modernen Deponie Strom aus Gärgasen für 3.000 Haushalte jährlich erzeugt wird, kann das neue Tierschutz-Kompetenzzentrum direkt mit sauberem Strom und auch Wärme versorgt werden. "So schließen wir auch den Bogen zwischen modernem Tierschutz und zukunftweisendem Umweltschutz", so Tierschutz- und Umweltstadträtin Ulli Sima abschließend.

Alle Infos auf www.tierquartier.at

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/pressebilder

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Anita Voraberger

Mediensprecherin StRin Mag.a Ulli Sima

Telefon: 01 4000-81353

Mobil: 0664 16 58 655

E-Mail: anita.voraberger @ wien.gv.at

www.Ullisima.at