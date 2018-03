Steuerausgleich bei Pflichtveranlagung bis 30. September

AKNÖ-Tipp: Frei- und Absetzbeträge verringern Nachzahlung

Wien (OTS/AKNÖ) - Es gibt verschiedene Gründe, warum jemand zu einer Steuererklärung verpflichtet ist. Am 30. September endet aber in jedem Fall die Frist dafür. Wer den Termin versäumt, muss mitunter Zinsen zahlen. Meist müssen die Betroffenen von sich aus tätig werden, nur in manchen Fällen erinnert das Finanzamt. Die AKNÖ rät, mögliche Freibeträge, z. B. Kinderfreibeiträge, unbedingt zu nutzen.

Häufige Gründe für eine Pflichtveranlagung

Nebeneinkünfte, von mehr als 730 Euro pro Jahr, zum Beispiel aus Werkvertrag, freiem Dienstvertrag oder Vermietung

Einkünfte aus mehreren Jobs gleichzeitig, und sei es nur für einen Tag

Zufluss von Krankengeld, Insolvenz-Ausfallsgeld und rückgezahlten Pflichtbeiträgen aus der gesetzlichen Sozialversicherung

in der Lohnverrechnung berücksichtigte Freibeträge (Freibetragsbescheid), wenn diese nicht zustanden

erhöhter Pensionistenabsetzbetrag, Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag, wenn diese nicht zustanden

Berücksichtigung eines unrichtigen Pendlerpauschales oder unrichtige Meldung betreffend Kinderbetreuungszuschuss

ausländische Pensionen

Frei- und Absetzbeträge nutzen

"Durch die Pflichtveranlagung kann es zu einer Nachforderung kommen. Daher ist es wichtig, sämtliche mögliche Frei- und Absetzbeträge zu nutzen, um eine Gutschrift zu erwirken oder zumindest eine Nachzahlung so gering wie möglich zu halten", erklärt AKNÖ-Steuerexpertin Elisabeth Holub.

Die AKNÖ-ExpertInnen geben Auskunft unter 05 7171-1105

