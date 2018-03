Stronach/Köfer: Kärnten braucht eine Landesfinanzagentur

Landesregierung muss Schritte für modernes und zukunftsfähiges Finanzmanagement setzen

Klagenfurt (OTS/TSFK TF) - Als "Unterstützung für die bekannte Forderung des Team Stronach nach der Einführung einer Landesfinanzagentur" sieht TS-Landesparteiobmann Landesrat Gerhard Köfer die aktuelle Erhebung des Kreditorenschutzverbandes (KSV 1870), diese weist auf eine "nicht allzu positive Zahlungsmoral des Landes Kärnten" hin. Zahlreiche österreichische Bundesländer verstoßen mit einer "Verschleppung von Zahlungen" sogar gegen geltendes EU-Recht, das eine 30-Tage-Frist für Begleichungen vorsieht. "Kärnten braucht dringend eine Landesfinanzagentur, mit der erreicht werden kann, dass die finanziellen Gebarungen aller Bereiche und Stellen des Amtes der Kärntner Landesregierung, sowie der ausgegliederten Rechtsträger und Vereine zusammengefasst werden, um damit Synergieeffekte besser nutzen zu können. Vor allem können durch diese Agentur auch positive Effekte in Bezug auf Ausschreibungen im Finanzbereich endlich genutzt werden", erklärt Köfer.

Dem Finanzmanagement des Landes Kärnten stehen, so Köfer, "in den nächsten Jahren grundlegende Reformen bevor". Um in finanziellen und wirtschaftlichen Bereichen die Handlungsfähigkeit zu erweitern und um Einsparungsmöglichkeiten besser nutzen zu können, wäre es notwendig die Landesfinanzagentur rasch zu entwickeln und ein entsprechendes Gesetz auf Schiene zu bringen. "Das Team Stronach hat im Kärntner Landtag bereits dahingehend Initiativen gesetzt und im Juli einen entsprechenden Antrag eingebracht. Die zuständige Finanzreferentin ist dringend gefordert die notwendigen Schritte einzuleiten. Wir brauchen Mut zu neuen und visionären Projekten im Finanzbereich", so Köfer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Thomas-Martin Fian

Pressesprecher Team Stronach

Tel.: +43 650 8650564

thomas.fian @ teamstronach.at