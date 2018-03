100 Jahre Erster Weltkrieg: Andreas Prochaska inszeniert historischen ORF/ZDF-Thriller "Sarajevo" (AT)

Event-Fernsehfilm rund um das Attentat von Sarajevo mit Florian Teichtmeister, Heino Ferch, Melika Foroutan, Erwin Steinhauer, Friedrich von Thun, Simon Hatzl u. v. m.

Wien (OTS) - Gedenkjahr 2014: Rund um den 100. Jahrestag des Attentats von Sarajevo und den Beginn des Ersten Weltkriegs bietet der ORF im Gedenkjahr 2014 einen umfassenden Programmschwerpunkt in allen seinen Medien. Eines der Highlights ist der ORF/ZDF-Thriller "Sarajevo" (AT) von Andreas Prochaska. Seit Dienstag, dem 27. August 2013, laufen in Josefov in Tschechien und anschließend in Österreich die Dreharbeiten zu diesem historischen Fernseh-Event rund um das Attentat an Erzherzog Franz Ferdinand und seiner Frau Sophie. Vor der Kamera stehen Florian Teichtmeister, Melika Foroutan, Heino Ferch, Erwin Steinhauer, Juergen Maurer, Martin Leutgeb, Friedrich von Thun, Simon Hatzl, Mateusz Dopieralski, Edin Hasanovic, Eugen Knecht u. v. m. Das Drehbuch stammt von Martin Ambrosch - nach Produktionen wie "Spuren des Bösen" eine weitere Zusammenarbeit mit Andreas Prochaska. Gedreht wird bis 4. Oktober in Josefov und Königgrätz in Tschechien sowie ab Anfang September in Wien. Die ORF-Ausstrahlung ist für 2014 geplant.

Mehr zum Inhalt

Sarajevo, am 28. Juni 1914: Viele Schaulustige - elegante Bürger, Arbeiter, Studenten - stehen auf der Straße in Erwartung des Konvois des österreichischen Thronfolgers, doch plötzlich fallen Schüsse:

Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau Sophie werden Opfer eines Attentats - mit schweren politischen Folgen. Untersuchungsrichter Leo Pfeffer (Florian Teichtmeister) soll die verdächtigen serbischen Revolutionäre vernehmen und die Anklage vorbereiten. Entschlossenes Handeln ist gefordert, denn Kaiser Franz Joseph will einen raschen Bericht. Doch Leo stößt auf Widersprüche. Irgendetwas stimmt nicht an der offiziellen Polizei-Version des Attentats. Das rasche Geständnis eines Täters wurde unter Folter erzwungen, Beweise verschwinden und Zeugen verstummen. Mitten in den bereits anlaufenden Kriegsvorbereitungen kämpft der junge, engagierte Ermittler gegen zunehmenden Widerstand, Hintergründe herauszufinden. Dabei nimmt er Warnungen seines Freundes Dr. Sattler (Heino Ferch) nicht ernst und bringt damit sich sowie seine Geliebte, die Serbin Marija Jeftanovic (Melika Foroutan), in große Gefahr.

"Sarajevo" (AT) ist eine Produktion der DOR Filmproduktions GmbH für ORF und ZDF, gefördert von Fernsehfond Austria und Filmfonds Wien und mit Beteiligung durch BETA Film GmbH.

100 Jahre Erster Weltkrieg im ORF

Zahlreiche ORF-Dokumentationen und internationale Dokumentarserien beschäftigen sich im Gedenkjahr 2014 einerseits mit den Hintergründen, Ursachen und Folgen des Ersten Weltkriegs bzw. zeigen anhand persönlicher Schicksale von Männern, Frauen und Kindern, was dieser Krieg in Europa und der Welt mit den Menschen angerichtet hat. Hochkarätig besetzte Neuverfilmungen, Filmklassiker sowie völkerverbindende Konzerte ergänzen das umfangreiche Programmangebot von ORF eins, ORF 2, ORF III, 3sat, den ORF-Radios und dem ORF.at-Netzwerk. Ausführliche Infos hierzu finden sich in einer Überblicks-Pressemappe unter presse.ORF.at.

