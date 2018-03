FP-Gudenus: Sicherheitspakt von Häupl und Mikl-Leitner ist ein reines Täuschungsmanöver

Weniger Polizisten, mehr Verbrechen - das ist das Ergebnis dieser unseligen, rot-schwarzen Allianz

Wien (OTS/fpd) - Selbst die bereits schöngerechnete Kriminalstatistik für das erste Halbjahr sagt alles: In Wien gab es erneut um 3,9 Prozent mehr Verbrechen. Das ist der stärkste Anstieg aller Bundesländer. Die Bundeshauptstadt stellt 20 Prozent der österreichischen Bevölkerung, aber weist 40 Prozent der Kriminalfälle auf. "Das erklärt sich zwar auf der einen Seite damit, dass die Verlierer-Koalition besonders viele Asylwerber in die Stadt holt, die überproportional oft kriminell werden, aber der Hauptgrund ist wohl, dass es Verbrechern bei uns so leicht gemacht wird", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus, "der von Bürgermeister Michael Häupl und Innenministerin Mikl-Leitner großartig präsentierte Sicherheitspakt ist das Papier nicht wert, auf dem er geschrieben wurde. Er ist ein reines Täuschungsmanöver." Das hätten selbst die roten Polizeigewerkschafter bestätigt. Gudenus: "Statt der versprochenen 1.000 Polizisten mehr für Wien gibt es immer weniger. Das muss diesen beiden Herrschaften bereits bei der Unterzeichnung des Pakts klar gewesen sein, weil es nicht einmal genug Ausbildungsplätze gibt, um die Pensionierungen auszugleichen. Faktum ist: Häupl und Mikl-Leitner pfeifen völlig auf die Sicherheit der Wienerinnen und Wiener. Häupl will vermutlich nicht, dass zu viele Täter gefasst werden, weil sie zu mehr als 40 Prozent nicht österreichische Staatsbürger sind. Das würde seine unverantwortliche Politik, Inländer auszupressen und dafür Ausländer zu hofieren, einmal mehr aufzeigen. Und Mikl-Leitner steckt das vorhandene Geld anscheinend lieber in eine privilegierte Beobachter-Gruppe unter der Leitung des Sohnes von ihrem Parteifreund Neugebauer, die damit etwa monatelang nach Südafrika auf Luxus-Dienstreise, Kritiker nennen es Luxus-Urlaub, fahren. Das ist ein Skandal! Es ist höchste Zeit, dass die Freiheitlichen zum Wohle der Bürger die Möglichkeit bekommen, die öffentliche Sicherheit in unserer Stadt wieder herzustellen!" (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798