Garmin Edge Touring - aus Spaß am Radfahren

Garmin bringt mit dem Edge Touring und dem Edge Touring Plus neue Navis, speziell für Genussradler, Radwanderer und Freizeitradler die Genuss statt Anstrengung suchen.

Nestelbach/Graz (OTS) - Mit dem Edge Touring und dem Edge Touring Plus führt Garmin eine neue Geräteklasse ein: Navis, die speziell für genussorientierte Radfahrer gemacht sind. Sie funktionieren wie ein Auto-Navi, sind jedoch mit radspezifischen Funktionen, Kartenmaterial und POIs ausgestattet. Sie unterstützen sowohl Straßen- als auch Geländenavigation. Radfahrer geben einfach eine Adresse ein oder suchen nach POIs, und der Edge Touring liefert klare Richtungs- und Abbiegeanweisungen bis zum Ziel. Auch abenteuerlustige Radler werden vom Touring verlässlich ans Ziel gebracht. Der Fahrer gibt eine gewünschte Distanz ein und der Touring oder Touring Plus schlagen dem Fahrer eine entsprechende Auswahl an Rundtouren mit der gewünschten Länge vor.

Leicht einzurichten, einfach zu verwenden und bestückt mit Kartenmaterial für die besonderen Anforderungen von Radfahrern, gibt er die Gewissheit, stets den richtigen Weg zu finden

Edge Touring: UVP 249,-

Edge Touring Plus: UVP 299,-

Die beiden neuen Modelle werden ab Ende September in Österreich erhältlich sein. Weitere Informationen finden Sie auf:

http://presse.garminonline.at/edgetouring.html

Rückfragen & Kontakt:

Garmin Austria GmbH

Michael Schellnegger

Tel.: +43 (0)3133 3181 22

michael.schellnegger @ garmin.com

www.garmin.at