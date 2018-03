ORF SPORT + mit der Live-Übertragung des Erste-Liga-Spiels Cashpoint SCR Altach - SC Austria Lustenau

Am 30. August im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 30. August 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung des "Heute für Morgen" Erste-Liga-Spiels Cashpoint SCR Altach - SC Austria Lustenau um 20.15 Uhr, die Höhepunkte vom Biggest Peak V um 22.25 Uhr und Folge 26 des Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 22.50 Uhr.

In der achten Runde kommt es in der "Heute für Morgen" Erste Liga zum Vorarlberg-Derby zwischen Cashpoint SCR Altach und SC Austria Lustenau. Die Altacher gehen als Tabellenführer in dieses Duell. Zuletzt fertigten sie Hartberg in der Steiermark klar mit 4:0 ab. Aber auch die Lustenauer bestreiten das Match mit einem Erfolgserlebnis - nach einem 3:3 zuhause gegen Titelkandidat Liefering. Kommentator ist Andreas Blum.

Zum 150-jährigen Firmenjubiläum eines Schweizer Bergsportspezialisten bestiegen 150 Seilschaften in zwölf Monaten 150 Gipfel der Welt. In dieser Ausgabe von Biggest Peak sind Beiträge über Bergtouren in Patagonien, Alaska und Pakistan zu sehen.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 29. August, kurzfristige Programmänderungen möglich)

