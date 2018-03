Teil 7 der "Universum History"-Serie "Die Geschichte der Menschheit"

"Maschinen und Menschen" am 30. August im ORF

Wien (OTS) - Japan, 1877: Die Samurai stehen kurz vor ihrem letzten Gefecht. Der Untergang der traditionsreichen Kriegerkaste repräsentiert exemplarisch den Wandel, der die Welt erfasst. Nichts ist mehr, wie es einmal war. Die Industrialisierung fegt traditionelle Strukturen hinweg - für immer. Die Moderne erfasst alle Bereiche der Gesellschaft und des Lebens - wie "Maschinen und Menschen", die siebente Folge der achtteiligen "Universum History"-Reihe "Die Geschichte der Menschheit", am Freitag, dem 30. August 2013, um 22.40 Uhr in ORF 2 zeigt. Die letzte Folge der aufwendigen BBC-Doku-Reihe von Kathryn Taylor (deutsche Bearbeitung:

Caroline Tann) ist am Freitag, dem 6. September, um 22.40 Uhr in ORF 2 zu sehen.

Das 19. Jahrhundert wird zum Triumphzug von Wirtschaft und Industrie. Die Erfindung der Dampfmaschine revolutioniert die maschinelle Fertigung und verändert das menschliche Leben grundlegend. Die Eisenbahn bringt die Industrialisierung auf Hochtouren. Immer mehr Menschen geben ihre ländliche Lebensweise auf und ziehen als neue Arbeiterschicht in die Städte. Alles steht unter dem Diktat von Markt und Absatz. Im Opiumkrieg zwingt England China in die Knie und entwickelt sich zum größten Rauschgifthändler weltweit. Hongkong wird besetzt und bleibt bis 1997 britische Kronkolonie.

Reichtum und Aufstieg Amerikas basieren auf Menschenraub und Ausbeutung: Die Sklaverei ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor; Millionen Menschen arbeiten ohne Recht und Lohn auf den Baumwollplantagen. Für die Abschaffung der Sklaverei in den Vereinigten Staaten bezahlt Präsident Abraham Lincoln mit seinem Leben. Aus Rache wird er von einem fanatischen Südstaatler erschossen. Auch in Russland ist die Hälfte der Bauern ohne Recht und Besitz. Als Leibeigene gehören sie ihren adeligen Herren. Die Befreiung von der Leibeigenschaft stürzt viele von ihnen in noch größere Abhängigkeit und Armut.

50 Jahre später rächt sich die enttäuschte Bevölkerungsschicht für die sozialen Missstände. Die Ära des Arbeiter- und Bauernführers Lenin beendet den Ersten Weltkrieg und die russische Zarenherrschaft. Russland wird zur ersten sozialistischen Republik der Welt und kehrt wenig später als Supermacht auf die Weltbühne zurück.

