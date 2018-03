"Bewusst gesund": Augen-Laser - volle Sehkraft in 15 Minuten?

Außerdem am 31. August: Nebenwirkungen von Medikamenten

Wien (OTS) - Ricarda Reinisch präsentiert in "Bewusst gesund" am Samstag, dem 31. August 2013, um 17.05 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Schlaganfall bei Kindern - Lea kämpft sich ins Leben zurück

Jedes Jahr erleiden rund 20.000 Menschen in Österreich einen Schlaganfall; betroffen sind vor allem ältere Erwachsene. Die Ursachen sind meistens übermäßiges, fettes Essen, Rauchen und Bewegungsmangel. Bei Kindern sind andere Faktoren ausschlaggebend. Jährlich erleiden in Österreich rund 30 Kinder dieses Schicksal. So auch die heute zwölfjährige Lea. Sie erkrankte im Alter von vier Jahren an Feuchtblattern, gegen die sie nicht geimpft war. Die Folgen waren dramatisch. Es kam zu einer Entzündung der Hirngefäße, die zum Schlaganfall führten. Dank rascher ärztlicher Hilfe, dem unermüdlichen und liebevollen Einsatz ihrer Eltern und dem eigenen unbändigen Lebenswillen ist es Lea gelungen, wieder viele Dinge des Alltags allein zu meistern. "Bewusst gesund" hat sie und ihre Eltern besucht. Den Beitrag gestaltete Steffi Hawlik.

Augen-Laser - volle Sehkraft in 15 Minuten?

Einfach wieder scharf sehen können, Sport treiben und Autofahren -und das ohne Brille oder Kontaktlinsen - ist für viele Menschen ein großer Wunsch. Seit fast 20 Jahren gibt es die Möglichkeit, Sehschwächen mit Hilfe einer Laser-OP zu korrigieren. Waren die Expertinnen und Experten zu Beginn mehr als begeistert von dieser Möglichkeit, sieht man diese Eingriffe heute viel kritischer, weil in vielen Fällen das Ergebnis nicht so ausfällt wie erwartet, häufig auch nachkorrigiert werden muss und auch die Kosten, die nur in Ausnahmefällen von der Krankenkasse übernommen werden, nicht unerheblich sind. Rund 8.000 Eingriffe dieser Art werden jedes Jahr in Österreich durchgeführt. "Bewusst gesund" war bei einer Laser-OP dabei. Ein Bericht von Vroni Brix.

Freunde auf vier Pfoten - warum Tiere der Gesundheit gut tun

Ein eigenes Haustier zu haben ist für viele Kinder der größte Wunsch - aber so einfach lässt er sich nicht erfüllen. Holt man sich einen tierischen Hausgenossen in die Familie, gilt es doch einiges zu beachten. Dass Tiere aber in jedem Fall der körperlichen und seelischen Gesundheit des Menschen zuträglich sind, konnte bereits in wissenschaftlichen Studien bewiesen werden. Hundebesitzerinnen und -besitzer leben gesünder, da sie täglich zumindest einmal mit dem geliebten Vierbeiner einen Spaziergang machen müssen. Bei Kindern, denen man schon in den ersten Lebensjahren den Kontakt mit Tieren ermöglicht, verringert sich nachweislich das Allergierisiko. Aber auch die psychische Gesundheit wird durch einen Vierbeiner positiv beeinflusst, nicht zu vergessen die vielen Tiere, die gerade für Menschen mit Handicap zum unverzichtbaren Partner geworden sind. Steffi Hawlik berichtet.

"Bewusst gesund"-Tipp: Nebenwirkungen von Medikamenten

Ältere Menschen nehmen durchschnittlich drei Medikamente gleichzeitig ein. Nicht verwunderlich also, dass es zu zahlreichen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Präparaten kommen kann. Außerdem wirken Medikamente bei älteren Menschen anders. Was es bei der Medikamenteneinnahme zu beachten gilt, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at