FPÖ: Kickl ortet enges schwarz-rotes Netzwerk der Korruption

Der "Schweigekanzler" kann sich nicht mehr verschweigen

Wien (OTS) - Die aktuellen Enthüllungen des Magazins NEWS sind für FPÖ-Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl ein weiteres, überaus kräftiges Indiz dafür, "dass es sein schwarz-rotes Netzwerk von Korruption und illegaler Parteieinfinanzierung in diesem Land immer gab und bis heute gibt". Dabei handle es sich nicht um die Tat von einzelnen, sondern um ein eigens für den Betrug am Steuerzahler eingerichtetes ausgeklügeltes System. "Für die Systemparteien war und ist die Finanzierung über staatsnahe und parteipolitisch beherrschte Unternehmen offenbar an der Tagesordnung, ebenso wie das Proporzsystem", vermutet Kickl. Von einem Selbstreinigungsprozess, wie ihn die FPÖ unter HC Strache konsequent durchgeführt hat, könne bei Rot und Schwarz keine Rede sein.

Kickl wartet gespannt auf eine Reaktion des einstigen "Schweigekanzlers" Wolfgang Schüssel, dessen Schweigen immer unerträglicher werde, zumal die nun aufgedeckten Malversationen allesamt unter seiner Ägide stattgefunden hätten.

"Wir Freiheitliche haben stets gefordert, dass Korruptionsbekämpfung umfassend gesehen werden muss. Es ist skandalös, dass versucht wird, etwa im Zusammenhang mit der Telekom die Verfahren gegen SPÖ und ÖVP bis auf einen Zeitpunkt nach der Wahl hinauszuzögern", kritisiert Kickl. Wie der NEWS-Bericht zeige, sei offenbar genügend Material vorhanden, um zügig Anklage zu erheben. "Denn wie wir sehen, wird es mit der Telekom nicht getan sein", so Kickl, der insbesondere empfiehlt, die Systeme in Wien und Niederösterreich eingehend zu untersuchen: "Ich bin sicher, dass gerade aus diesen beiden Bundesländern bereits genügend Sachverhaltsdarstellungen bei der Staatsanwaltschaft eingegangen sind."

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at