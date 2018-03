VP-Juraczka: Mr. Häupl tear down this wall

Wien (OTS) - "Das Eingeständnis des Wiener Bürgermeisters, dass beim rot-grünen Projekt Mariahilfer Straße viele Fehler passiert sind, ist ein erfreulicher erster Schritt. Das gibt Hoffnung, dass nicht grüne Anarcho-Politik sondern letztlich die Interessen der Bürgerinnen und Bürger zum Zug kommen", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka in Reaktion auf das Interview in der Wiener Zeitung.

Manfred Juraczka: "Herzlich willkommen auf Seiten der Vernunft, Herr Bürgermeister! Offensichtlich will auch Michael Häupl keine Mauer zwischen dem 6. und 7. Bezirk, gleichzeitig fordert er ein rasches Ende der (chaotischen) Testphase. Ermöglichen wir Querungen, beenden wir dadurch den Einbahnzirkus und die täglichen Staus, und verwenden wir das neue Konzept "Begegnungszone" in Bereichen, die sich dafür anbieten anstatt auf der umsatzstärksten und meistfrequentiertesten Einkaufsstraße Österreichs. Und dann lassen wir in weiterer Folge die Anrainer aus Mariahilf und Neubau entscheiden, ob sie eine richtige Fußgängerzone (in der Kernzone) oder doch wieder den Ursprungszustand haben wollen."

"Schade nur, dass sich Michael Häupl erst jetzt seiner Rolle als Bürgermeister und "Oberbefehlshaber" der Stadtregierung besinnt. Klare Worte im Vorfeld hätten uns nicht nur jede Menge Chaos, sondern auch eine schöne Stange Geld erspart", so Juraczka abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

mailto: presse.klub @ oevp-wien.at