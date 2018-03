Erst Islamzentrum, dann Einladung an Evangelikale

Kottingbrunn (OTS) - Auch die Freikirchen haben es geschafft als Religionsgemeinschaft anerkannt zu werden und somit in den Genuss jener Privilegien zu kommen, die nach Aussage von diversen Kirchenvertretern gar nicht existieren. Unfassbar, dass nach dem Islam-Zentrum weitere religiöse Fundamentalisten staatlich gefördert werden, während Menschen, die sich zu Vernunft und Menschenrechten bekennen, benachteiligt sind. Mittlerweile sind mehr als 10% der Bevölkerung dezidiert atheistisch und säkular. Sie haben keine offiziell geförderte Vertretung und werden konsequent ausgegrenzt.

Wo immer in der Welt, wie derzeit in der Türkei und Ägypten, säkulare Kräfte mit Konfessionellen um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ringen, sind alle in unserem Land auf Seiten der Säkularen. Wenn es aber um unser Land geht, behalten die klerikalen Kräfte die Oberhand. Dabei geht es immer um das Kernproblem: Die Klerikalen wollen Absolutheit und streben Herrschaft an, während die Säkularen nur Gleichberechtigung wollen!

Wir richten daher angesichts der empörenden Anerkennung einer bisher nicht bekannten "Kunstkirche" einen Appell an die Politik, der ungerechten Privilegierung von Kirchen ein Ende zu bereiten und atheistische Freidenker-Vereine rechtlich den konfessionellen Vereinen gleichzustellen, im Interesse der Demokratie.

Interview mit dem Vorsitzenden des Freidenker-Bundes, der größten atheistischen Vereinigung in Österreich, Dr. Gerhard Engelmayer, zur Anerkennung von fünf Freikirchen als eine "Religionsgemeinschaft".

I: Auch die Freikirchen haben es geschafft als Religionsgemeinschaft anerkannt zu werden. Was sagen Sie dazu?

E: Diese fünf Kirchen hatten vorher nichts miteinander zu tun. Jetzt aber kommen sie in den Genuss jener Privilegien, die es nach Aussage von diversen Kirchenvertretern während des Volksbegehrens gar nicht gibt.

I: Welche Privilegien haben die Religionsgemeinschaften jetzt?

E: Es werden ihnen Lehrer bezahlt, sie dürfen überall mitreden, es gibt Steuerbefreiungen usw. Die festgefügten katholischen Privilegien, brocken uns jetzt Privilegien für Islam und Pfingstkirchen ein.

I: Worin besteht Ihrer Meinung die Gefahr?

E: Wenn wir von "Evangelikalen" in Amerika lesen, überkommt uns der nackte Schauer. Sie glauben wörtlich und buchstabengetreu an die an die Bibel. Das heißt, dass die Erde 6000 Jahre alt ist und dann kommt der Biologielehrer in die Klasse. Sie glauben daran, dass sie die einzige Wahrheit vertreten, Ungläubige verdammt sind und dann kommt der ORF mit seiner Integrationswoche daher. Jedwede noch so abstruse Übersinnlichkeit wird staatlich gefördert, während Menschen, die sich zu Vernunft und Menschenrechten bekennen, leer ausgehen. Vereine wie die Freidenker, die in der Nazizeit enteignet wurden und denen nie etwas restituiert worden ist, anders als bei der Kirche, die werden heute wie damals benachteiligt.

I: Was bedeutet das politisch?

E: Ich antworte biblisch: Denn sie wissen nicht was sie tun! Jeder weiß, dass Evangelikale Kirchen Horte des Fundamentalismus sind und dass sie in Amerika die Speerspitze der Konservativen abgeben, aber Fr. Ministerin Schmidt feiert die Anerkennung als Pionierleistung!

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Gerhard Engelmayer Vorsitzender Freidenkerbund Österreich

info @ freidenker.at, Tel.: +43 699/1 22 44 242