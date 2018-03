OMV: Fund von Erdgas und Kondensat im Mehar-Block, Pakistan

Fund von Erdgas und Kondensat in Explorationsbohrung Sofiya-2 im Mehar-Block

Zusätzliche Produktion für die neue Gasaufbereitungsanlage in Mehar

Die OMV, das integrierte, internationale Öl- und Gasunternehmen, gibt den Fund von Erdgas und Kondensat in der Sofiya-2 Explorationsbohrung im Aufsuchungsgebiet der Mehar Explorationslizenz bekannt. Das Kohlenwasserstoffvorkommen wurde mithilfe von Bohrlochmessungen und Testverfahren bestätigt. Im Zuge der Tests konnten Zuflussraten von rund 18 Mio scf/d (Millionen Kubikfuß pro Tag) Gas sowie zusätzliche 1.550 Barrel Kondensat (Bruttomenge von insgesamt 4.500 boe/Tag) aus der Ranikot Gesteinsformation nachgewiesen werden.

Die Sofiya-2 Explorationsbohrung befindet sich im Aufsuchungsgebiet der Mehar Explorationslizenz in der pakistanischen Provinz Sindh, rund 10 km nördlich des Mehar Erdgas- und Kondensatfeldes. OMV Maurice Energy Limited hält einen 75%-Anteil an der Explorationslizenz; die anderen Joint Venture-Partner sind Government Holding Private Limited (5%), Ocean Pakistan Limited (15%) und die Zaver Petroleum Company (5%).

In Sofiya-2 konnten 18 Mio scf/d (Millionen Kubikfuß pro Tag) Gas sowie zusätzliche 1.550 Barrel Kondensat (Bruttomenge von insgesamt 4.500 boe/Tag), aus der Ranikot Gesteinsformation durch ein 48/64" Ventil erfolgreich getestet werden. Weitere Evaluierungen sind notwendig um die Größe des Fundes abschätzen zu können.

Durch die unmittelbare Nähe des Vorkommens zum Mehar-Gasfeld bietet sich die Möglichkeit, die Mehar Gas- und Kondensataufbereitungsanlage für die Gas- und Kondensatreinigung zu nutzen. Die Feldentwicklung befindet sich derzeit in der Phase der mechanischen Fertigstellung; der Produktionsstart soll noch im vierten Quartal 2013 erfolgen.

Jaap Huijskes, OMV Vorstandsmitglied, verantwortlich für Exploration und Produktion: "Wir sind mit diesem Ergebnis sehr zufrieden. Dadurch bietet sich die Möglichkeit, die Mehar Gasaufbereitungsanlage für die Produktion von Erdgas und Kondensat aus Sofiya-2 zu nutzen, was wiederum eine kosteneffiziente und beschleunigte Entwicklung dieses neuen Fundes ermöglicht. Die im Jahr 2011 erfolgte Petronas Übernahme hat durch diesen Fund deutlich an Wert gewonnen und bleibt damit ein wichtiger Teil unserer Wachstumsstrategie in Pakistan."

