ORF-Programmschwerpunkt zur Ars Electronica 2013

Wien (OTS) - "Total Recall" lautet das Thema der von 5. bis 9. September stattfindenden Ars Electronica, der im ORF ein Programmschwerpunkt gewidmet ist. In Ö1 stehen mehrere Sendungen ganz im Zeichen des Festivals, aktuelle Berichterstattung gibt es im "Kulturjournal", den "Journalen" und online unter http://oe1.orf.at. FM4 berichtet am 7.9. live aus Linz, die Informationen im Detail sind abrufbar unter http://fm4.orf.at. Die Dokumentation "Total Recall -Vom Erinnern und Vergessen" wird am 9.9. in ORF 2 ausgestrahlt (3sat:

12.9.) und die von 16 internationalen Künstler/innen für das Medium Teletext geschaffenen und beim "Internationalen Teletext Art Festival ITAF 2013" vorgestellten Kunstwerke werden auch in Linz präsentiert.

In Ausstellungen, Performances und Symposien erforscht die Ars Electronica 2013 eines der größten Geheimnisse der Wissenschaft und eine der größten technischen Herausforderungen: die Erinnerung und ihre Speicherung. Gefragt wird nach dem Traum oder Alptraum des lückenlosen Bewahrens und Erinnerns, aber auch des Vergessens und Löschens - von (neuro-)wissenschaftlichen Erkenntnissen darüber, was Erinnerung ist und welche Bedeutung sie für unser Bewusstsein besitzt, bis hin zu Erinnerungskulturen und ihren jeweiligen Speichermedien.

Im "Mobilen Ö1 Atelier", das auf dem Linzer Hauptplatz Station macht, wird im Rahmen des Festivals mit dem Projekt "Bienenstock" eine andere, eine neue Art der Dokumentation erprobt: Anstatt das Geschehen so objektiv wie möglich abzufilmen und das Rohmaterial in einem Archiv zu sichern, rückt das subjektive Festivalerleben in den Fokus. Ein Team von Studierenden der Queensland University of Technology rüstet die Besucher/innen mit weitwinkeligen Videokameras aus und fordert sie auf, das Festivalgeschehen für eine Akkulänge zu dokumentieren. Nicht das, was Veranstalter/innen, Kurator/innen oder Künstler/innen interessant finden soll gefilmt werden, sondern das, was das Publikum selbst für aufzeichnungswürdig erachtet. Die gesammelten Mitschnitte werden in einer Videoinstallation im "Mobilen Ö1 Atelier" gezeigt.

"Zeit-Ton" (jeweils um 23.03 Uhr, Ö1) bringt bereits am 4. September unter anderem eine Vorschau auf das Musikprogramm bei der diesjährigen Ars Electronica und am 12. September werden die Preisträger/innen der Kategorie Digital Musics des Prix Ars Electronica 2013 vorgestellt.

"Digital.Leben" widmet sich am 5. September um 16.55 Uhr in Ö1 dem Festival und am 6. September meldet sich das Ö1-"Kulturjournal" um 17.09 Uhr live aus Linz. Am 8. September bringt "Matrix" um 22.30 Uhr in Ö1 einen Bericht vom Mekka der Medienkünstler/innen und Wissenschafter/innen und zum Abschluss sendet das Ö1-"Kunstradio" um 23.03 Uhr eine Live-Radioperformance der Cyberspace-Pioniere "Station Rose": Die aus Gary Danner und Elisa Rose bestehende Medienkunstgruppe baut im Zwischenmagazin B der Linzer Tabakfabrik eine bespielbare Raumsituation mit dem Titel "DQC_ShelTeR". Sowohl Skulptur, als auch Performanceraum, Biotop und Datenbank, wird die Installation als begrüntes, bespielbares Archiv genützt. Anlässlich seines 25-jährigen Bestehens errichtet das Künstlerduo ein vernetztes Holzhaus, "um den Überblick über Unmengen von Daten nicht zu verlieren". Der digitale Datenfluss der audiovisuellen Datenbank steht ästhetisch im Kontrast zur pflanzlichen Vernetzung, vermischt sich mit dieser.

FM4 bei der Ars Electronica 2013

Radio FM4 sendet am Samstag, den 7. September von 13.00 bis 17.00 Uhr live vom Ars Electronica Festival 2013 in Linz. Mitten im Festivalgeschehen ist das mobile FM4 Studio aufgebaut. Vorbeikommen, zuschauen und zuhören ist ausdrücklich erwünscht, FM4 freut sich über Besuch. Zu erwarten sind Reportagen und Liveinterviews mit den Gästen des Festivals und die eine oder andere Musikdarbietung. Online wird während des ganzen Ars Electronica Festivals auf fm4.ORF.at das Beste von der Ars zum Nachlesen und Nachhören angeboten. Weitere Berichte rund um "Total Recall" gibt es täglich von 5. bis 8. September quer über das FM4-Programm verteilt.

Die Ars Electronica 2013 in ORF 2 und 3sat

Sie ist zutiefst menschlich und bleibt trotzdem für die Wissenschaft bis heute ein Geheimnis: Erinnerung bedeutet Identität und ohne sie wäre unsere heutige Gesellschaft wohl undenkbar. Doch wie entsteht Gedächtnis, wie geht es verloren und welche Möglichkeiten gibt es, Erinnerung nachhaltig zu konservieren? Diese Fragen stellt das diesjährige Ars Electronica Festival in Linz. Mit "Total Recall - Vom Erinnern und Vergessen" zeigt ORF 2 am Montag, den 9. September um 23.30 Uhr eine Dokumentation des ORF-Landesstudios Oberösterreich zur Ars Electronica. Der Film ist am Mittwoch, den 12. September um 0.50 Uhr in 3sat zu sehen. Für "Total Recall - Vom Erinnern und Vergessen" begibt sich Nina Fuchs während des Festivals auf die Spuren der Erinnerung und lässt Gehirnforscher und Computerwissenschafter, Künstler und Philosophen zu Wort kommen. Im Rahmen der Dokumentation präsentieren Experten aus aller Welt neueste Erkenntnisse und Visionen - für eine Zukunft, in der wir Krankheiten wie Alzheimer in den Griff bekommen und wissen, wie Gedächtnis und damit auch unser Bewusstsein funktionieren. Am Sonntag, den 1. September bringen die "Kulturtipps" um 10.40 Uhr in ORF 2 in der "matinee" u. a. einen Vorbericht zur Ars Electronica.

Teletext Art auf der Ars Electronica 2013

ORF.at ist vor Ort und befragt Experten des Symposiums der Ars Electronica zum Thema Erinnerung im digitalen Zeitalter - vom Fotoalbum zum Facebook-Archiv. Auch die Onlineseiten des Landesstudios Oberösterreich sowie der ORF TELETEXT widmen sich dem Ars Electronica-Festival im Rahmen ihrer aktuellen Kulturberichterstattung.

Bei dem von ORF TELETEXT, ARD Text und der Schweizer TELETEXT von 15. August bis 15. September veranstalteten und von der finnischen Künstlerkooperative FixC kuratierten "Internationalen Teletext Art Festival ITAF 2013" präsentieren 16 internationale Künstler/innen ihre für das Medium Teletext geschaffenen Kunstwerke (im ORF TELETEXT ab Seite 470). Die Teletext-Kunstwerke werden auch bei der Ars Electronica vorgestellt. Das Programm für die Präsentation des "International Teletext Art Festival ITAF 2013" im Deep Space des Ars Electronica Centers in Linz: Am Freitag, den 6. September werden Julia Gessl (ORF.at) und der Kurator Juha van Ingen (FixC, FI) die Arbeiten um 13.30 Uhr präsentieren, begleitet wird die Veranstaltung von einem Live DJ Set. Am Samstag, den 7.9. (13.30-14.00 Uhr) und am Sonntag, den 8.9. (13.00-13.30 Uhr) werden die Werke ohne Moderation nochmals gezeigt. Weitere Informationen unter www.teletextart.com und www.fixc.fi/itaf.

