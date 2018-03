ASFINAG: Startschuss für Einhausung Zederhaus an der A 10

67 Millionen Euro fließen in Lärmschutz für Anrainer - Fertigstellung bis Sommer 2017

Salzburg (OTS) - Mehr Lebensqualität für die Zederhauserinnen und Zederhauser schafft die ASFINAG mit der Errichtung der eineinhalb Kilometer langen Einhausung ab Ende August. Diese größte Umweltentlastung-Maßnahme an der A 10 Tauern Autobahn in Salzburg soll bis Mitte 2017 fertiggestellt sein. "Das Projekt ist ein weiterer Meilenstein für die Tauern Autobahn: Mit der Einhausung erhöhen wir die Lebensqualität der Einwohner von Zederhaus massiv", sagen Alexander Walcher und Gernot Brandtner, die zuständigen Geschäftsführer der ASFINAG Bau Management GmbH, "nach langen und intensiven Gesprächen geht es nun ans Werk, die Menschen an der Autobahn optimal zu schützen". 67 Millionen Euro investiert die ASFINAG in die Einhausung, die nach Fertigstellung 2017 überschüttet und begrünt sein wird.

Im Jahr 2004 unterzeichneten ASFINAG, Bund und die Länder die "Gemeinsame Erklärung zur Erarbeitung und Realisierung von Umweltentlastungs-Aaßnahmen" entlang der A 10 Tauern Autobahn zwischen Hüttau (Salzburg) und Lieserhofen (Kärnten). Ein Paket von 300 Millionen Euro wurde geschnürt, um die Menschen dort möglichst optimal vor Lärm zu schützen. Mit Beginn der Errichtung der Schutzmaßnahme bei Zederhaus ist jetzt auch hier für die Menschen ein großes Plus an Lebensqualität absehbar. "Es geht los - nach Abschluss der behördlichen Verfahren und Planungen starten Ende August die ersten Vorarbeiten an der Tauern Autobahn. Die eigentlichen Errichtungsmaßnahmen finden dann ab Frühjahr 2014 statt", erklären Walcher und Brandtner.

Trotz bester Planungen nimmt ein derart umfangreiches Projekt mit den Arbeiten Einfluss auf den Ort. Einige Wegverbindungen in Zederhaus müssen für den Baustellenverkehr unterbrochen werden - die ASFINAG legt jedoch in dieser Zeit Ersatzwege an, die von Lkw nur eingeschränkt benutzt werden können. "Die Zederhauser Bevölkerung informieren wir darüber mittels eines gesonderten Postwurfes. Und die Menschen wissen Bescheid, an wen sie ihre Wünsche und Anregungen weiterleiten können", so die ASFINAG-Geschäftsführer. Während der Bauzeit sorgen direkte Ansprechpartner von ASFINAG und Baufirma vor Ort dafür, dass Bewohner ihre Anregungen und Kritik direkt platzieren können. So sollen Probleme ausgeräumt und Verbesserungen währen der Bauzeit möglichst rasch umgesetzt werden.

Eckdaten Einhausung Zederhaus:

Gesamtlänge: 3,3 km,

davon Einhausung: 1,5 km

Gesamtkosten: 67 Mio. Euro

Geplante Verkehrsfreigabe: 2017

Rückfragen & Kontakt:

ASFINAG

Mag. Christoph Pollinger, M.A.

Pressesprecher

Tel.: Tel.: +43 (0) 664 60108 - 16841

christoph.pollinger @ asfinag.at

www.asfinag.at