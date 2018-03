Morgen: "Gott in der Schule - was tun?"

Wien (OTS) - Vor knapp drei Jahren hat die "Initiative Religion ist Privatsache" eine Meldestelle für Personen, die sich religiös bevormundet fühlen, eingerichtet. Dutzende Beschwerden haben sich seitdem angesammelt - die meisten in Zusammenhang mit der Themenschnittstelle Schule/Religion. Schulkreuze, Morgengebete, Schulmessen und der "Strafethikunterricht" ausschließlich für Konfessionsfreie prägen nämlich nach wie vor den Schulalltag in Österreich. Ihre Selbstverständlichkeit schwindet jedoch zusehends.

Rechtzeitig vor Schulbeginn wird die "Initiative Religion ist Privatsache" für all jene, die unter "Religionsfreiheit" auch ihr Recht auf Freiheit VON Religion in der Schule verstehen, erstmals einen Informations- und Diskussionsabend abhalten.

Neben Eltern, SchülerInnen und LehrerInnen sind selbstverständlich auch Medienvertreter zur Teilnahme herzlich eingeladen.

Informations- und Diskussionsabend: "Gott in der Schule - was tun?"



Eröffnung und Begrüßung:



Univ.-Prof. Dr. Heinz Oberhummer (Obmann Initiative Religion ist

Privatsache)



Am Podium:



- NRAbg. Mag. Daniela Musiol (Verfassungs- und Familiensprecherin

der Grünen)

- Mag. Margit Lemerhofer (Ex-Direktorin GRG15 Auf der Schmelz)

- Claudia Satler (Vorsitzende der Aktion Kritischer Schüler_innen)

- DI Neslihan Turan-Berger (Stadtplanerin und Integrationsexpertin,

Elternvereinsvorstand)

- Mag. Eytan Reif (Initiative Religion ist Privatsache)



Moderation:



Jorit Posset ("Es werde Licht")



Ein EWL-Kamerateam wird die Veranstaltung aufzeichnen und über

Okto-TV aussenden sowie online zur Verfügung stellen.



Freier Eintritt - um Anmeldung unter

office @ religion-ist-privatsache.at wird gebeten!



Zur Facebook-Eventseite:

https://www.facebook.com/events/694953393864174/



Datum: 30.8.2013, um 18:30 Uhr



Ort:

Aula am Campus der Uni Wien Hof 1.11

Spitalgasse 2-4, 1090 Wien



Url: (Lageplan: http://www.ots.at/redirect/lageplan2)



