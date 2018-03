FPÖ-Kickl: Euro-Rettungsschirmauszahlungen wesentlich höher als ausgewiesen!

Lügt Fekter das Parlament an?

Wien (OTS) - "Handelt es sich wirklich um einen technischen Fehler oder hat Finanzministerin Fekter das Parlament bewusst über die wahre Höhe der Auszahlungen aus dem Euro-Rettungsschirm im Unklaren belassen? Angesichts der vorbehaltlosen Unterstützung jeglicher Hilfe für marode Euro-Staaten durch die Bundesregierung ist der Verdacht einer bewussten Irreführung der österreichischen Volksvertretung nicht von der Hand zu weisen", kommentiert der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl die Aussendung von Finanzministerin Maria Fekter zum Bericht an den Budgetausschuss vom 23. Juli 2013, in dem die Auszahlungen von EFSF Hilfen an Irland und Portugal als zu niedrig ausgewiesen wurden. Im Falle Irlands wurden die Auszahlungen um 1,7 Milliarden Euro, im Falle Portugals sogar um 2,8 Milliarden Euro zu niedrig angegeben.

"Angesichts der bedingungslosen EU-Hörigkeit der Bundesregierung erscheint es unglaubwürdig, dass es sich einfach um ein Versehen handelt. Es steht damit die Frage im Raum, ob die Finanzministerin bewusst zu niedrige Zahlen genannt hat, um die Öffentlichkeit über die enormen Ausmaße des Euro-Rettungsschirmes im Unklaren zu lassen", so Kickl. Dieser Verdacht sei umso mehr begründet, da Finanzministerin Fekter auch die Studie ihres Ministeriums über die Abwanderung ausländischer Unternehmen als Folge der katastrophalen rot - schwarzen Wirtschaftspolitik nicht veröffentlichen wolle.

"Warum werden dem Parlament falsche Zahlen über die Höhe der Auszahlungen aus dem Euro - Rettungsschirm übermittelt? Warum will die Finanzministerin eine Studie ihres eigenen Ministeriums zurückhalten? Offensichtlich möchte die Finanzministerin aus wahlkampftaktischen Gründen den österreichischen Bürgern die Wahrheit über die Auswirkungen rot - schwarzer Finanzpolitik verheimlichen", kritisiert Kickl. Während SPÖ und ÖVP sofort bereit seien Milliarden Steuergelder an Pleitestaaten zu verschenken, gefährde ihre Politik den Wirtschaftsstandort Österreich. "Es ist unglaublich, in welchem Ausmaß SPÖ und ÖVP versuchen, die Österreicher zu täuschen, um ihre letzten Machtpositionen zu halten. Transparenz ist offensichtlich ein Fremdwort für diese beiden Parteien", so Kickl abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at