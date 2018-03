AVISO: Morgen, Freitag, 30.8., 10:30 Uhr: Auftakt Grüne Wahlkampftour

Einladung zum Grünen Wahlkampftourauftakt mit Eva Glawischnig und ihrem Team

Wien (OTS) - Thema: Die Grüne Spitzenkandidatin Eva Glawischnig und das Grüne Team sind wieder in ganz Österreich unterwegs. Diesmal geht es in der heißen Phase des Nationalratswahlkampfes an elf Tagen im September durch alle Bundesländer. Die "EVA 2013 TOUR" steht unter dem Motto "SAUBERE UMWELT. SAUBERE POLITIK. GEMEINSAM SCHAFFEN WIR DAS!"

Unterwegs ist das Team der EVA 2013 TOUR - wie schon bei den bisherigen Touren - mit einem eigens angemieteten Tourbus Mercedes Benz Tourismo RHD.

Mit Eva Glawischnig und dem Grünen Wahlkampfteam

Wann: Freitag, 30. August, 10:30 Uhr

Ort: Wien, vor dem Parlament

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen

Tel.: +43-1-2363998-210

bundesbuero @ gruene.at