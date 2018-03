Brauer und Wirte feiern wieder Brausilvester

"Festwochen der Biervielfalt" von 23. September bis 6. Oktober

Wien (OTS) - Zum traditionellen Abschluss des Braujahres feiert ganz Österreich wieder die "Festwochen der Biervielfalt" (heuer von 23.9. bis 6.10.). Unbestrittener Höhepunkt der Festlichkeiten ist "Brausilvester" am 30. September. Österreichs Brauereien und die heimische Gastronomie laden zu diesem Anlass zu zahlreichen Veranstaltungen mit einer breiten Palette an heimischen Spitzenbieren ein, um das vergangene Braujahr gebührend abzufeiern und das kommende entsprechend zu begrüßen. Unter www.brausilvester.at gibt es alle Informationen rund um das bierige Freudenfest aus erster Hand. Und sowohl für Gastronomen als auch für Biergenießer gibt es Gewinnspiele mit zahlreichen wertvollen Preisen.

Ein Sommer wie damals? Auf gar keinen Fall! Vor vielen hundert Jahren bedeuteten die Sommermonate etwas, das heute unvorstellbar wäre: ein Herstellungsverbot für Bier. Die Biersaison erstreckte sich damals zwischen den Feiertagen zweier Heiliger - von Michaeli (29. September) bis Georgi (23. April). In der restlichen Zeit des Jahres hätten die hohen Temperaturen dem wärmeempfindlichen Bier zu stark zugesetzt. Passende Kühlgeräte waren noch nicht erfunden und so konnte erst mit Beginn Oktober die Herstellung des goldenen Hopfensaftes wieder aufgenommen werden. Bis heute hat sich der letzte Septembertag als Bilanzstichtag in vielen Brauereien gehalten und das bierige Freudenfest im Lauf der Jahrhunderte zum liebgewonnen Brauchtum entwickelt.

Gelebte Tradition

Dieses Brauchtum begehen die österreichischen Brauereien jedes Jahr - sie feiern Brausilvester als buntes Fest der Biervielfalt. Vom "Tag der offenen Tür" in diversen heimischen Brauereien bis zu Gewinnspielen, von Bierfesten und Partys bis zur Spezialitätenverkostung und Bier als feierlicher Speisebegleiter beim Wirt, reicht die Palette der Aktivitäten an diesem bierigen Feiertag. Und damit man auch genügend Zeit für die große Vielfalt hat, finden immer in der letzten September- und in der ersten Oktoberwoche (heuer vom 23.9. bis 6.10.) die "Festwochen der Biervielfalt" statt - mit ihrem bierigem Höhepunkt am 30.09. - Brausilvester!

Die Gastronomie vor den Vorhang, bitte!

Neu in diesem Jahr ist das Gewinnspiel für die Gastronomie. Gesucht und prämiert wird pro Bundesland der beste und originellste Vorschlag für eine Brausilvester-Party. Jeweils fünf große Bierfässer warten auf neun glückliche Gewinner bzw. die Veranstalter. Mitmachen ist in diesem Fall ganz leicht: Einfach unter www.brausilvester.at/cm3/veranstaltungsliste/veranstaltung-hinzufuege n.html das Fest eintragen, beschreiben sowie anmelden und im Anschluss auf den Teilnahme-Button des Gewinnspiels klicken - fertig! Die Sieger werden bis 30.09. bekannt gegeben.

Meine Wahl ist mein Bier!

Als willkommene Abwechslung zu Wahlkampf-Geplänkel, Koalitionsspekulationen und täglich neuen Meinungsumfragen im Superwahljahr veranstaltet der Verband der Brauereien Österreichs unter dem Motto "Meine Wahl ist mein Bier!" die genussvollste Wahl des Jahres - die Bierwahl 2013. Die Frage auf dem digitalen "Stimmzettel" ist dabei ganz einfach: "Aus welcher österreichischen Brauerei stammt Ihr Lieblingsbier?" Unter www.brausilvester.at kann von 1. bis 30. September 2013 eifrig für die jeweiligen Spitzenkandidaten abgestimmt werden. Im Anschluss feiert ganz Österreich nicht nur den bierigen Wahlsieger, sondern auch den Übergang vom alten ins neue Braujahr - Brausilvester! Unter allen Wählerinnen und Wählern werden exquisite Brausilvester-Bierboxen verlost, die den österreichischen Sortenreichtum und die Geschmacksvielfalt perfekt repräsentieren. Bestückt mit 12 Bierspezialitäten aus ganz Österreich wird damit auch die private Brausilvester-Party zum Fest für Genießerinnen und Genießer.

Alle zur Wahl stehenden österreichischen Brauereien, Teilnahmebedingungen und weiterführende Infos zu den Festwochen der Biervielfalt sowie Brausilvester finden Sie unter www.brausilvester.at.

