Schmunzeln statt pauken - Englischlernen mit "Instant English" von PONS

Stuttgart (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Locker, witzig und persönlich: John Peter Sloan - Comedian, Schauspieler und Sänger - hat mit "Instant English" ein völlig neues Englisch-Lernkonzept entwickelt. Mit einfachen Erklärungen, abwechslungsreichen Wiederholungen und jeder Menge trockenem Humor. So macht Englisch lernen endlich Spaß - und Lust auf Land und Leute. Eine halbe Million verkaufte Exemplare können nicht irren: "Instant Englisch" funktioniert wie ein spannender Roman plus Lernbuch in einem. Sloan kombiniert mit viel Geschick und einzigartigem Humor deutsche und englische Passagen zu einem Abenteuer, das man einfach lesen muss. Und so wie von selbst in den Kosmos der englischen Sprache eintaucht. Natürlich gibt's auch eine Hand voll ausgewählter Übungen, mehr zum Schmunzeln als zum Pauken.

Aus dem "real life" gegriffen ...

Lustige, anschauliche und lautmalerische Beispiele "wie echt" schulen nicht nur das Ohr für die englische Sprache. Sie geben auch ein Gefühl für Grammatik und Wortwahl. Mit Sloans "Building Blocks Methode" können von Anfang an eigene Sätze geformt und auch gleich angewendet werden. Das garantiert schnelle Erfolgserlebnisse übers "How do you do" hinaus!

Damit der Knoten endlich platzt ...

"Instant English" enthält trotz seines hohen Unterhaltungswerts alle wichtige Tools zum Lernen und gleich-Drauflos-Sprechen. Ein besonderes Plus gibt's dann noch online: In den Begleitvideos auf www.pons.de/instant-english präsentiert John Peter Sloan hilfreiche Tipps und Eselsbrücken für eine echt englische Aussprache. "Instant English" ist ab sofort zum Preis von 14,99 Euro im Buchhandel oder unter www.pons.de erhältlich.

Rückfragen & Kontakt:

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Anfragen per Mail unter

susanne.boscher @ prospero-pr.de



Presse-Kontakt PONS:

Anne Pelzer

PONS GmbH

Tel. +49 (0)711 6672-5150

a.pelzer @ pons.de

www.pons.de / www.pons.eu

http://facebook.com/PONSverlag

https://twitter.com/pons_eu