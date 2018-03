Für mehr Wirtschaft und weniger Bürokratie:

30 Vorschläge zum Bürokratieabbau

St. Pölten (OTS) - Nichts als Kosten und Zores. Die ständig wachsende Regelungsdichte lässt viele Betriebe verzweifeln. "30 Vorschläge zum Bürokratieabbau" der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) sollen dazu beitragen, dass den Betrieben wieder mehr Zeit für ihr eigentliches Kerngeschäft übrig bleibt. WKNÖ Präsidentin Sonja Zwazl will mit dieser Aktion einen Stein ins Rollen bringen. "Bürokratieabbau ist mühsam, erfordert viel Klein- und Knochenarbeit. Aber sie macht enorm viel Sinn", sagt Zwazl und führt dazu Beispiele aus der Praxis an.

Von Regulierungswut bedroht

So ist das Güterbeförderungsgewerbe von einer wahren Regulierungswut bedroht. Allein zum Thema Beladung gilt es, Vorschriften in 3 Gesetzen, mehreren Verordnungen und über 50 Normen zu beachten. "Bei Vergehen werden gleichzeitig der Fahrer, der Zulassungsbesitzer und der Verlader bestraft ", erläutert Zwazl. Zudem drohe bei einer Häufung von Strafen der dauerhafte Entzug der Gewerbeberechtigung. Keine Frage, so Zwazl, dass die Sicherheit im Straßenverkehr wichtig sei. Jedoch: "Das muss auch ohne Regelungswut und Strafen möglich sein."

Papierflut

Ebenso treffen hierzulande den Betreiber eines typischen Gasthofs schnell mal über 20 unterschiedlichste Prüfpflichten, die zu einem Großteil entsprechend zu dokumentieren sind und naturgemäß viel Zeit kosten. "Hohe Qualitätsstandards sind wichtig. Muss das Ganze aber immer von einer Papierflut begleitet werden?", fragt Zwazl.

EU-Projekte entbürokratisieren

Auch auf einer ganz anderen Ebene gibt es viel zu "entbürokratisieren". Die WKNÖ sei ein überzeugter Befürworter der EU, betont WKNÖ-Direktor Franz Wiedersich: "Gerade deswegen ist es uns aber ein großes Anliegen, auf Verbesserungsnotwendigkeiten bei der Förderabwicklung hinzuweisen." Mit relativ wenig Aufwand ließe sich die bürokratische Mehrbelastung bei EU-Projekten erheblich reduzieren. So etwa fordert die WKNÖ das Bundeskanzleramt auf, es dem Finanzministerium gleichzutun und "die elektronische Rechnung bei der Abwicklung von EU-Strukturprogrammen anzuerkennen".

Information statt Sanktion

Es dürfe auch nicht immer gleich empfindlich hohe Strafen für die Betriebe setzen, fordert Präsidentin Zwazl. Vor allem dann, wenn Missbrauchsabsicht ausgeschlossen werden könne: "Dass etwa das Fehlen der Schneeketten bei einem Lkw in jedem Falle sanktioniert wird, ist nicht einsehbar." Schließlich dürften diese ohnehin nur verwendet werden, wenn sie die Oberfläche der Fahrbahn nicht beschädigen können. Eine Bestrafung wegen "Nichtmitführens" mache daher bei frühlingshaften Witterungsverhältnissen absolut keinen Sinn.

