Ganztagsschulen mit einfacher Mehrheit einführen!

Österreichische Kinderfreunde unterstützen Forderung nach Abschaffung der 2/3 - Mehrheit von Lehrern und Eltern für die Einführung der verschränkten Ganztagsschule.

Wien (OTS) - "Wir können uns der heute von BM Claudia Schmied geäußerten Forderung zur Abschaffung der 2/3-Mehrheit bei der Einführung der verschränkten Ganztagsschule nur anschließen", erklärt Jürgen Czernohorszky, Bundesgeschäftsführer der Österreichischen Kinderfreunde.

Mit der Senkung des erforderlichen Quorums auf eine einfache Mehrheit von Lehrern und Eltern wird es dort, wo es von einer Mehrheit der Beteiligten gewünscht wird, einfacher, diese Schulform einzurichten. Die Möglichkeit, dass ein so wichtiges und pädagogisch sinnvolles Projekt durch eine Minderheit gegen die klare Mehrheit der SchulpartnerInnen verhindert würde, wird so eingeschränkt.

An vielen Stellen in Österreich ist der Ausbau von Ganztagsschulen mit verschränkten Lern-, Übungs- und Freizeitangeboten weiterhin eine dringende Sache, um eine echte Wahlfreiheit für die Eltern, die die ÖVP ja immer so betont, erst entstehen zu lassen.

"Natürlich unterstützen die Österreichischen Kinderfreunde deshalb auch den Vorschlag von Kanzler Faymann, den Mitteleinsatz für die Einrichtung von Ganztagsschulen auf 320 Mio. Euro zu erhöhen", schließt Jürgen Czernohorszky.

