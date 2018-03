Peace Palace feiert hundertsten Jahrestag mit Veröffentlichung des Buchs "The Building of Peace"

Den Haag, Niederlande (ots/PRNewswire) - Diese vielfältige Veröffentlichung der Carnegie Foundation zeigt den hundertsten Jahrestag des Peace Palace in all seinen Facetten. Gegenüber dem Jahr 1913 befindet sich die Welt im Jahr 2013 nicht in einer idealistischen Stimmung. Die Unterschiede zwischen Ländern haben zu teilweise komplexen Konflikten innerhalb nationaler Grenzen geführt, die internationale Dimensionen aufweisen. The Building of Peace. A Hundred Years of Work on Peace Through Law. The Peace Palace 1913 - 2013 untersucht das Bestehen und die Legitimität des Peace Palace mit einem offenen und fragenden Blick. Neue historische Forschungen beschreiben detailgetreu, wie diese Ikone des internationalen Rechts und die darin ansässige Institution das letzte Jahrhundert mit all den Schwierigkeiten und Erfolgen überlebt haben.

Grosse Autoren von verschiedenen Kontinenten (wie Günter Grass, Arnon Grunberg und Perihan Magden) haben persönliche Beiträge verfasst, eine umfassende Fotoreihe von Inge van Mill und Christian Kryl zeigt, was innerhalb der Wände des Peace Palace im Verlauf eines Jahres passiert und ein Experte aus dem Bereich des internationalen Rechts nimmt den Leser mit, und diskutiert das Bild und Selbstbild der Institution des Peace Palace auf der Basis persönlicher Beobachtungen. Dies ist ein faszinierender Einblick in eine spezialisierte Welt, die als verschlossen wahrgenommen wird, doch die zunehmend die Interessen aller anerkennt. Es ist ein Mikrokosmos mit einer globalen Perspektive, in der Arbeit mit einer grossen Hingabe und einem grossen Engagement geleistet wird, um den Frieden in der Welt mittels der leidenschaftslosen Mittel des Rechts zu fördern und zu erhalten.

Jetzt Bestellen

Feiern Sie diesen einzigartigen Moment und bestellen Sie diese ausserordentliche Publikation über die Website des Händlers http://www.elevenpub.com/ [http://www.elevenpub.com/law/catalogus/the-building-of-peace-a-hundred-years-of-work-on-peace-through-law-the-peace-palace-1913-2013-1] . Diese Publikation steht auch imBesucherzentrum des Peace Palace und in gut sortierten Buchhandlungen bereit. Kurzum, es gibt keinen Grund, warum Sie ihre Ausgabe nicht schon heute bestellen sollten!

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Jacobine Wieringa, jacobine.wieringa @ carnegie-stichting.nl beziehungsweise Eleven International Publishing, Sales @ budh.nl

Autoren: Johan Joor & Heikelina Verrijn Stuart Organisation und Umsetzung: DuynsteePolak Herausgeber: Carnegie Foundation, The Hague ISBN: 978-94-6236-088-4 (NL), 978-94-6236-086-0, (ENG), 978-94-6236-087-7 (FR)

