Abnehmen: Verbote funktionieren nicht - So werden Sie wirklich schlanker

Baierbrunn (OTS) - Ob Zeitschrift, Internet, Radio oder Fernsehen, permanent wird man mit Wunderdiäten überschüttet, die alle eines versprechen, nämlich dass man mit vielen Verboten besonders schnell abnimmt. Funktioniert das wirklich und bleibt man nachhaltig schlank? Wir haben uns beim Internetportal www.apotheken-umschau.de erkundigt, in wieweit Verbote etwas bringen. Chefredakteurin Tina Haase hat die Antwort:

0-Ton: 21 Sekunden

An Verbotenes muss man ständig denken, das ist eine ganz normale Reaktion des Gehirns. Will man also zum Beispiel auf Süßigkeiten oder Cola verzichten, gehen einem diese Dinge nicht aus dem Kopf, und man muss sich ständig kontrollieren. Irgendwann aber, etwa wenn man gestresst ist, kommt der Heißhunger, und viele können dann nicht widerstehen und futtern einfach drauf los.

Aber all diese strengen Diäten werden doch ständig angepriesen, nimmt man damit gar nicht ab?

0-Ton: 20 Sekunden

Bei rigiden Diäten geht es eigentlich genau um das gleiche Verbots-Prinzip. Man darf bestimmte Lebensmittel nicht essen oder eine gewisse Kaloriengrenze nicht überschreiten. Studien belegen, dass auf strikte Verbote häufig ungezügelte Essattacken folgen, und so eine Diät überhaupt nichts bringt. Oft ist der Effekt, dass man wieder zu- statt abnimmt.

Wir haben also gelernt, dass Radikal-Diäten nichts bringen. Nun möchten viele von uns abnehmen und schlanker werden und brauchen eine gescheite Lösung. Was kann man tun, um Pfunde zu verlieren?

0-Ton: 14 Sekunden

Auf eine einfache Formel gebracht: In Maßen ist alles erlaubt. So kann man langfristig abnehmen. Eine Tafel Schokolade pro Woche ist zum Beispiel okay, wann und wie viel man auf einmal isst, kann man selber bestimmen.

Man sollte auch gelegentliche Sünden einplanen, wie etwa beim gemeinsamen Essen mit Freunden oder beim Grillen, dementsprechend aber einige Tage vorher oder nachher etwas weniger essen, rät www.apotheken-umschau.de .

ACHTUNG REDAKTIONEN:

Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bitte an ots.audio @ newsaktuell.de.

Rückfragen & Kontakt:

Ruth Pirhalla

Tel. 089 / 744 33 123

Fax 089 / 744 33 459

E-Mail: pirhalla @ wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de

www.apotheken-umschau.de