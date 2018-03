IIR Spezialtraining mit Dr. Reinhard K. Sprenger "Führen gegen Widerstände"

03. - 04. Dezember 2013 Palais Hansen Kempinsky Vienna - www.iir.at/sprenger.html

Wien (OTS) - IIR-Seminar mit Dr. Reinhard K. Sprenger - DEM FührungsEXPERTEN im deutschsprachigen Raum

IIR bietet am 03. und 04.Dezember einzigartige Einsichten und eröffnet völlig neue Horizonte.

Dr. Reinhard K. Sprenger ist einer der profilierteste Führungsexperte im deutschsprachigen Raum und hat mit seinem Querdenken das Führungsverständnis vieler Manager nachhaltig verändert. Seine zahlreichen Bestsellerwerke wie "Mythos Motivation", "Das Prinzip Selbstverantwortung", "Aufstand des Individuums", "Vertrauen führt", "Gut aufgestellt" und "Radikal führen" sind allesamt Bücher, welche sich ganz klar gegen den Managementzeitgeist positionieren (Quelle: Die Zeit) und kritisch mit den herkömmlichen Strategien der Unternehmensführung brechen. Sprengers Themen sind unbequem, überspitzt und polarisierend und oder gerade deshalb aber auch ungemein erfolgreich. Doch nicht nur bei Managern konnte Dr. Reinhard Sprenger ein Umdenken hervorrufen. Auch die breite, private Öffentlichkeit wurde durch sein Werk "Die Entscheidung liegt bei dir" aus Ihrer Komfortzone gerissen.

Nun hat Dr. Reinhard Sprenger ein weiteres Buch veröffentlich. "An der Freiheit des anderen kommt keiner vorbei" ist das viertmeistverkaufte Wirtschaftsbuch Deutschlands (Quelle:

Handelsblatt Nr. 147)und ein Jubiläumsband anlässlich seines 60. Geburtstags. Ausschnitte aus seinen wichtigsten Werken werden hier neu verknüpft und der zentrale Gedanken Sprengers, nämlich die Freiheit eines jeden, neu interpretiert.

"Eine Führungskraft, die keinen Widerstand erzeugt, ist keine."

Führen gehen Widerstände ist und wird in unserer heutigen, schnelllebigen Zeit immer mehr zu einem Thema der Management Ebene. Veränderung und Wandel sind häufig an der Tagesordnung und die damit verbundene Angst und Unsicherheit kann Widerständen gegen die Sache selbst und /oder gegen die Führungskraft auslösen. Obwohl man in solchen Situationen oft das Gefühl hat das keiner geführt werden will, muss man hier trotz alledem oder gerade deswegen als starke Führungskraft auftreten und Stabilität vermitteln.

Die Frage die sich nun stellt ist: Wie kann ich als Führungskraft mit Widerständen professionell umgehen und meine Rolle trotzdem souverän erfüllen? Diese Antwort erhalten Sie in diesem IIR Spezial Seminar mit Dr. Reinhard K. Sprenger. Er wird Ihnen neue Wege und Strategien aufzeigen und Ihnen durch seine unkonventionellen Ansichten neuen Auftrieb geben. Nehmen Sie außerdem das brandneue Buch als zusätzliches Goodie mitnachhause!

Gewinnen Sie an diesem Tag Distanz zu Ihrem Alltag und erfinden Sie sich neu!

