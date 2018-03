AUVA: Unfallprävention beginnt im Kindergarten

Wien (OTS) - Im Jahr 2012 waren 1.956 SchülerInnen in Wegunfälle verwickelt. "Unfallprävention beginnt schon bei den Jüngsten. Kindern ein Gefühl für Sicherheit zu vermitteln heißt, sie zu stärken und sie altersgerecht zu sensibilisieren", erklärt Renate Römer, Obfrau der AUVA. Um bereits Kindergartenkinder spielerisch an das Thema Straßenverkehr heranzuführen, verstärkt die AUVA ihre Initiative "Sicherheit im Kindergarten".

Gemeinsam mit den renommierten Kinderbuchmachern Helga Bansch und Heinz Janisch hat die AUVA das Buch "Ein Zebra im Wald" kreiert. Die beiden Hauptdarsteller der Initiative, der Biber Bibi und der Drache Kiki, haben bereits im Vorjahr im Buch "Zirkus" lustige Übungen vorgezeigt um die Sinne zu schärfen, die Koordination zu verbessern und die Bewegungsfreude anzuregen. Heuer stellen die beiden fest, dass in ihrem Wald ganz schön viel Verkehr ist. Daraufhin üben sie das Überqueren eines Zebrastreifens und die Farben der Ampel. Die anderen Tiere sind begeistert und helfen eifrig beim Lernen mit.

Gratis für Kindergärten

Alle Kindergärten bekommen für jedes Kind das Buch "Ein Zebra im Wald" und Bastelbögen mit Bibi & Kiki. Weitere Materialien wie Rätselblätter und Bewegungsübungen können bei der AUVA gratis bestellt oder heruntergeladen werden: www.auva.at/kindergarten

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen

AUVA-Experte Joachim Rauch erklärt warum Kinder im Straßenverkehr besonders gefährdet sind: "Kinder nehmen ihre Umwelt und auch den Straßenverkehr ganz anders wahr als Erwachsene. Sie haben ein eingeschränktes Gesichtsfeld, können nicht mehrere Informationen gleichzeitig verarbeiten: etwa mit einem Freund sprechen und auf ein herannahendes Fahrzeug achten. Außerdem können Kinder durch ihre geringe Körpergröße den Verkehr nicht umfassend überblicken. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, daran sollten wir als Eltern aber auch alle Verkehrsteilnehmer denken!"

Im "echten" Leben rät Experte Rauch: "Übernehmen Sie als Eltern bewusst Vorbildfunktion. Wenn möglich, gehen Sie mit Ihrem Kind zu Fuß in den Kindergarten. So haben die Kinder die Chance, das richtige Verhalten im Straßenverkehr Tag für Tag zu üben. Wesentlich ist natürlich, dass sich auch Eltern richtig verhalten. Denn Kinder lernen durch Nachahmen. Also nicht in Eile bei Rot über die Straße laufen. Nicht zehn Meter neben dem Zebrastreifen die Straße überqueren. Und immer die Straßenseite benützen, auf der es einen Gehweg gibt."

Reflektierende Jacken schützen

Und noch ein Expertentipp: Ziehen Sie Ihrem Kind unbedingt Jacken und Mäntel mit reflektierendem Material an. Ein dunkel gekleidetes Kind wird bei schlechter Sicht erst auf eine Entfernung von rund 30 Metern wahrgenommen: Oft zu spät, um einen Unfall zu vermeiden. Bei 50 km/h und einem Bremsweg von 40 Metern kann ein Autofahrer meist nicht rechtzeitig anhalten. Kleidung mit reflektierendem Material wird jedoch bereits auf eine Entfernung von 130 bis 160 Metern wahrgenommen.

Über die AUVA:

Bei der AUVA sind rund 4,7 Millionen Personen gesetzlich gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten versichert: 1,2 Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter, 1,6 Millionen Angestellte, 450.000 Selbständige sowie 1,4 Millionen SchülerInnen und Studierende. Die AUVA finanziert ihre Aufgaben als soziale Unfallversicherung fast zur Gänze aus Pflichtbeiträgen der Dienstgeber. Prävention ist dabei die vorrangige Kernaufgabe der AUVA, denn die Verhütung von Unfällen und die Vorbeugung von Berufskrankheiten senkt die Kosten für die drei weiteren Unternehmensbereiche Heilbehandlung, Rehabilitation und finanzielle Entschädigung von Unfallopfern am wirksamsten.

