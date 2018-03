Tschüss, süße Getränkewelt

Neues Bio-Getränk des österreichischen Herstellers PilotsFriend erregt Aufsehen.

München (OTS) - Alkoholfreie Bio-Getränke erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Auch steigt die Nachfrage nach herben und bitteren Getränken, wenn man den Umfragen von Nielsen und GfK glauben mag. Das österreichische Unternehmen PilotsFriend liegt damit im Trend und erregt mit einer speziellen Produktidee Aufsehen.

Italienisches Lebensgefühl und ein Hauch von 'Star Wars'. Mit einem neuen Getränkekonzept überrascht das Unternehmen PilotsFriend Bio-Freunde und Liebhaber von Vitalgetränken. Im Gegensatz zum konventionellen Mainstream zuckersüßer Limonaden und Energy Drinks präsentiert sich der Tonic-Bitter, kurz > pilots < genannt, extravagant und zeitgemäß als multifunktionales Bittergetränk mit Bio-Siegel. War es doch Ziel, die belebenden Eigenschaften eines italienischen Espresso mit denen eines wohltuenden Digestifs zu verbinden. Ganz nach dem Motto: "Bitter macht Fitter". Ganz ohne Alkohol und in Bio-Qualität. Gedacht als bekömmliche Unterstützung für Magen und Verdauung und zur Förderung von Wachheit und Wohlbefinden.

Die Idee des Tonic-Bitter stammt aus der Luftfahrt und von Berufspiloten, welche oft hohem Stress und körperlichen Belastungen ausgesetzt sind. Regeneration ist da wichtig und ein Getränk das hierbei unterstützen kann auch. "Bei der Entwicklung haben wir uns viel Zeit gelassen und die Formel in den vergangenen Jahren immer weiter verfeinert", so Unternehmenssprecherin Ruperta Oberauer. "Das war eine große Herausforderung, da z.B. einige Kräutersubstanzen im Getränk zu den bittersten der Natur gehören und noch im Verhältnis von 1 zu 58 Millionen den Geschmack beeinflussen." Entstanden ist letztlich ein aromatisches und erfrischendes Bio-Getränk auf Basis von Bitterkräutern, Pflanzenextrakten, Koffein, Chinin und Vitamin C.

Weitere Besonderheit: Der Tonic-Bitter fluoresziert unter UV-Licht violett und erscheint im Schwarzlicht von Diskotheken wie ein geheimer Stoff aus der Wunderküche. Eine Novität ist auch die patentierte Schutzkappe der 150ml Getränkedose. Sie verhindert Verschmutzung und ermöglicht den Wiederverschluss.

Zusammenfassend verkörpert der PilotsFriend Tonic-Bitter Lifestyle und Dolce Vita und steht für eine emotionale Markenwelt mit viel Esprit und futuristischem Charme.

