Favoriten: "Wiener Brunch" mit dem Duo Schmitzberger

Wien (OTS) - Zwei Wienerlied-Profis sind Helmut Schmitzberger (Akkordeon/Gesang) und Hermann Mazurkiewicz (Gitarre/Gesang), weithin bekannt als "Duo Schmitzberger". Demnächst stehen die Routiniers wieder einmal im Böhmischen Prater in Favoriten auf der Bühne: Am Sonntag, 1. September, gestalten die Freunde bei einem "Wiener Brunch" in der gemütlichen Veranstaltungsstätte "Tivoli-Saloon" (10., Laaer Wald 30c) ein typisch wienerisches Musikprogramm. Neben traditionellen Weisen aus der Wienerstadt interpretieren Helmut und Hermann zwischen 12.00 und 17.00 Uhr ihre schönsten Melodien aus eigener Feder.

Eintritt (Musik/Buffet): 12 Euro, Info: 0650/717 82 04

Zudem nehmen "Überraschungsgäste" aus der Wienerlied-Szene an dem ebenso nahrhaften wie auch wohlklingenden Nachmittag teil. Der Eintrittspreis beträgt 12 Euro (inklusive Buffet). Artig grüßen die Musikanten "Küss di Hand, gnädige Frau", bekennen mit den Worten "Ich danke dem Herrgott" ihre Gottesfurcht und preisen lauthals die unvergleichliche "Weaner G'müatlichkeit". Wem das Lied "Bei Dir is' Hopf'n und Malz verlor'n" gilt, ist bis Sonntag ein Geheimnis. Auf alle Fälle kommt beim Stück "I bin heut' so happy" selbst beim schlimmsten Miesepeter sofort Frohsinn auf. Mehr Informationen über diese Veranstaltung des Kulturverbandes "Böhmischer Prater-Tivoli" und Vorverkauf von Karten: Telefon 689 91 91, Telefon 0650/717 82 04 ("Hotline") bzw. E-Mail saloon @ tivoliwien.at.

Allgemeine Informationen:

Wienerlied-Duo Schmitzberger:

http://members.aon.at/helmut.schmitzberger/html/kontakt.htm

Unterhaltungsangebote im Böhmischen Prater:

www.tivoliwien.at

www.tivoli.at

