Brückenerneuerungen an Landesstraßen

LSth. Rüdisser: Sicherheit des Straßennetzes steht im Vordergrund

Bregenz (OTS/VLK) - Die Vorarlberger Landesregierung hat kürzlich die Bauaufträge für die Erneuerung von zwei Brückenbauwerken an Landesstraßen vergeben: die Brunsttobelbrücke (L4) zwischen Doren und Krumbach und die Fischbachbrücke (L14, Bucher Straße) in Alberschwende. Die Projekte sind mit insgesamt rund 5,25 Millionen Euro veranschlagt. Beide Aufträge gingen an Vorarlberger Bauunternehmen, berichtet Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser.

Die beiden Brücken müssen neugebaut werden, weil ihr Zustand in Punkto Verkehrssicherheit nicht mehr den Anforderungen entspricht. "Die Sicherheit des bestehenden Straßennetzes ist ein bestimmender Schwerpunkt unserer Straßenbauprogramme. Das zur Verfügung stehende Straßenbudget wird zu einem wesentlich größeren Teil in Sanierungen bzw. sicherheitstechnische Maßnahmen investiert als in den Bau neuer Straßen", erläutert Rüdisser.

Die neue Brunsttobelbrücke an der L4 wird als dreifeldrige Spannbetonbrücke mit einer Gesamtlänge von fast 150 Meter gebaut. Die Bauarbeiten sind zwischen Oktober 2013 und Oktober 2015 geplant. Der Verkehr kann in dieser Zeit über die bestehende Brücke geführt werden.

Auch bei der Fischbachbrücke zwischen Alberschwende und Buch kann während der Bauphase - von Oktober 2013 bis Mai 2014 - die Straße für den Verkehr offengehalten werden. Es wird eine provisorische Baustellenumfahrung eingerichtet.

Rückfragen & Kontakt:

Landespressestelle Vorarlberg

Tel.: +43 (0) 5574/511-20137

presse @ vorarlberg.at

http://www.vorarlberg.at/presse



+43 (0) 664/62 55 668

+43 (0) 664/62 55 667