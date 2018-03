ÖAMTC: Starker Rückreiseverkehr wegen Ferienendes befürchtet

Urlaubsnachzügler Richtung Süden unterwegs

Wien (OTS) - Das Ferienende in Ostösterreich, Teilen Deutschlands und der Schweiz sowie in Tschechien wird am kommenden Wochenende laut ÖAMTC auf den Süd-Nord-Transitrouten zu Behinderungen führen. Bis in die Mittagszeit werden Urlaubsnachzügler Richtung Süden unterwegs sein, am Nachmittag wird die Rückreise Richtung Norden überwiegen.

Wichtige Staupunkte im Einzelnen:

A1, West Autobahn, zwischen Knoten Salzburg und Staatsgrenze Walserberg

A2, Süd Autobahn, Richtung Wien im Packabschnitt vor Tunnelbereichen und Baustellen

A9, Pyhrn Autobahn, vor dem Gleinalm Tunnel und im Bereich der Tunnelkette Klaus

A10, Tauern Autobahn, zwischen Katschberg Tunnel und Knoten Salzburg A11, Karawanken Autobahn, vor dem Karawanken Tunnel

A13, Brenner Autobahn, vor der Mautstelle Schönberg

B179, Fernpass Straße, im gesamten Verlauf

B189, Mieminger Straße, zwischen Nassereith und Imst

Hauptreisetag wird der Samstag sein, aber auch am Sonntag wird vor allem auf der Süd Autobahn (A2) Richtung Wien viel los sein. ÖAMTC-Tipp: Samstagabend oder Sonntagfrüh fahren!

Wegen Schulbeginns ist ab kommenden Montag laut ÖAMTC wieder mit starkem innerstädtischen Verkehr vor allem zu den Verkehrsspitzen in Wien zu rechnen.

