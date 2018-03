REMINDER: Göttin des Glücks eröffnet morgen Flagship Store in Wien 7

Wien (OTS) - Morgen, am 30.8., 11h, ist Eröffnung des jüngsten GDG Shops, erstmals im neuen Vintage-Ladenbau-Stil. Auch die aktuelle Winterkollektion wird präsentiert. Die DesignerInnen und GFs Igor Sapic und Lisa Muhr stehen für Pressegespräche zur Verfügung. Am Eröffnungstag, steht auch ein Fahrradtaxi von 14h-18.30h bereit, um die KundInnen zwischen dem göttlichen Outlet Shop Operngasse und dem neuem Shop Kirchengasse hin und her zu chauffieren - ganz nach dem Leitspruch "Danke mir gehts gut!"

PG zur Eröffnung: Morgen, 30.8.13, 11.00, im Shop,

Shop: Kirchengasse 17, 1070 Wien, Öffnungszeiten: MO-FR 11-18.30h, SA 11-17h www.goettindesgluecks.at

