Experten aus Österreich werden an der Sitzung des internationalen Verkehrsexpertenrates in Moskau teilnehmen

Moskau (ots/PRNewswire) - Die erste Sitzung des Verkehrsexpertenrates unter der Schirmherrschaft der Moskauer Regierung wird am 29.-30. August stattfinden. Den Zustand und die Entwicklungsaussichten des Nahverkehrsnetzes in Moskau wird der Amtsvertreter des Vize-Bürgermeisters von Moskau Maxim Liksutov, die Vertreter des Departements für Verkehr und der Verkehrs- und Strasseninfrastruktur, Vertreter des staatlichen Einheitsunternehmens "Mosgortrans" (Moskauer ÖPNV), der Moskauer U-Bahn und Experten aus Österreich, Italien, Belgien, Norwegen, den USA, Singapur und anderen Staaten ausdiskutieren. Es wird erwartet, dass an der Sitzung der Amtsvertreter des Verkehrsministers, Leiter des Departements für aussenwirtschaftliche und internationale Beziehungen von Moskau, Herr Sergej Tcherjomin teilnehmen wird.

Den Teilnehmer der Sitzung wird im Hauptquartier der Moskauer U-Bahn der "Entwicklungsplan für das Nahverkehrsnetz in Moskau" präsentiert und danach eine Rundfahrt durch Moskau für den Einblick in die Verkehrsinfrastruktur von Moskau organisiert.

Am 30. August, während der Abschlusssitzung der Experten findet ein Runder Tisch statt, an welchem der Vortrag "Qualitätskennzahlen des Nahverkehrs. Massnahmen zur Verbesserung des Qualitätskennzahlen des Nahverkehrs und Erhöhung der Zufriedenheit der Bevölkerung mit der Qualität der ÖPNV".

