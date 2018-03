EANS-Adhoc: Vienna Insurance Group / VIENNA INSURANCE GROUP 1. HALBJAHR 2013:

Halbjahresergebnis

29.08.2013

Operatives Ergebnis steigt kräftig auf 330,7 Mio. Euro (+9,5 Prozent) Gewinn vor Steuern aufgrund von Vorsorgen und Wertberichtigungen bei 205,7 Mio. Euro (-31,9 Prozent) Prämien über 5 Mrd. Euro

Unwetterschäden: Verdreifachung der Leistungen an Kunden auf rd. 230 Mio. Euro

Combined Ratio trotz Vorsorgen und Unwetterschäden unter 100 Prozent

Kennzahlen zum 1. Halbjahr 2013

Die Vienna Insurance Group erreichte in einem herausfordernden Marktumfeld eine solide Prämienentwicklung. Die verrechneten, konsolidierten Prämien lagen im 1. Halbjahr 2013 bei 5,0 Mrd. Euro (-4,8 Prozent). Beeinflusst wurde das Prämienaufkommen durch die Zurückhaltung beim kurzfristigen Einmalerlagsgeschäft in Polen. Ohne diesen Sondereffekt betrug das Prämienwachstum 2,2 Prozent.

In der Schaden- und Unfallversicherung konnte bei einem ausgeprägten Wettbewerb das Prämienvolumen mit 2,6 Mrd. Euro stabil gehalten werden.

Die Lebensversicherung war geprägt von der Zurückhaltung beim kurzfristigen Einmalerlagsgeschäft in Polen. Der Konzern erreichte in diesem Segment Prämien von 2,2 Mrd. Euro (-10,3 Prozent). Bereinigt um den polnischen Effekt ergab sich ein kräftiger Zuwachs von 5,4 Prozent. Bei den laufenden Prämien in der Lebensversicherung betrug der Anstieg 1,2 Prozent.

In der Krankenversicherung setzte sich das kontinuierliche Wachstum der Prämien auf 199,1 Mio. Euro (+2,5 Prozent) fort.

Das operative Ergebnis stieg um 9,5 Prozent auf 330,7 Mio. Euro. Entsprechend der vorsichtigen Bewertungspolitik der Vienna Insurance Group wurden in Rumänien Firmenwertabschreibungen in der Höhe von 75 Mio. Euro sowie Vorsorgen in Höhe von 15 Mio. Euro vorgenommen. Weitere Vorsorgen in Höhe von 35 Mio. Euro wurden für das Italiengeschäft der Donau Versicherung getroffen. Der Gewinn (vor Steuern) des Konzerns betrug daher 205,7 Mio. Euro.

Das Finanzergebnis des Konzerns belief sich im 1. Halbjahr 2013 auf 593,0 Mio. Euro und wies damit eine Steigerung um 1,9 Prozent auf. Die Kapitalanlagen betrugen mit 30. Juni 2013 einschließlich der liquiden Mittel 29,4 Mrd. Euro.

