Wir wollen den ganzen Eisberg sehen, nicht nur die Spitze

Strolz: "Spindelegger muss jetzt die Millionen offenlegen"

Wien (OTS) - Die Enthüllungen von NEWS in Sachen undurchsichtiger Parteienfinanzierung machen klar, was schon lange vermutet wurde. Die ÖVP finanziert sich im großen Stil über fragwürdige Kanäle. Matthias Strolz, NEOS-Vorsitzender und Spitzenkandidat, forderte Michael Spindelegger in den letzten Monaten schon mehrfach auf, die Parteifinanzen offen zu legen. Die NEOS praktizieren dies seit Gründung - alle Einnahmen und Ausgaben werden stets im Internet transparent gelistet.

Kolportierterweise hat die ÖVP kurz vor Inkrafttreten der neuen Transparenzregeln in der ersten Jahreshälfte 2012 mehrere Millionen an Schulden verloren. Strolz: "Die ÖVP hat in Kärnten mutmaßlich 60.000 Euro Korruptionsgeld genommen, sie wurde nun ertappt bei einem System der Scheinrechnungen und sie weigert sich, die Herkunft der Millionen offen zu legen. Was wir sehen, ist nur die Spitze eines großen Eisberges. Wir wollen nun endlich den gesamten Eisberg sehen." Michael Spindelegger mache auf besseren Kanzler und auf Saubermann, den Beweis für saubere Hände bleibe er jedoch schuldig.

"Einfache Funktionäre fühlen sich von der Parteispitze hintergangen. Allein heute in Alpbach haben mich ein Dutzend ÖVPler angesprochen, die von ihrer Partei enttäuscht sind. Sie beklagen den offenbaren Werteverfall ihrer Partei und die mangelnde Durchsetzungsfähigkeit ihres Obmannes", berichtet Strolz von Gesprächen am Rande des Europäischen Forums Alpbach.

NEOS fordert die volle Offenlegung der Finanzgebarung der Parlamentsparteien und eine Kürzung der Parteienfinanzierung bis 2020 um 75 Prozent. Strolz: "Die alteingesessenen Parteien sind Europameister im Abcashen von Parteienfinanzierung. Sie holen sich pro Kopf 13 Mal so viel wie in Deutschland. Dessen nicht genug. Darüber hinaus haben sie offenbar ein breit angelegtes System der politischen Schutzgelderpressung entwickelt, das nun immer mehr an die Oberfläche schwimmt."

Wenn Michael Spindelegger wirklich ein glaubwürdiger Kanzlerkandidat sein wolle, dann gebe es nur eine Möglichkeit: "Die ÖVP und ihr Chef müssen nun alles auf den Tisch legen. Das Gebot der Stunde lautet:

gläserne Parteikasse. Wenn sie diesen Schritt nicht macht, dann hat sie jeglichen Führungsanspruch moralisch verwirkt." Jedenfalls sei klar: "ÖVP-Wähler mit einer Korruptionsallergie haben eine Alternative. Es braucht was Neues - es braucht volle Transparenz und Ehrlichkeit."

