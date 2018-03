TOEIC®-Programm veröffentlicht weltweite Daten über 2012 TOEIC® Listening and Reading

(PRN) - -- TOEIC®-Tests werden mehr als jeder andere Test für die Überprüfung von englischen Sprachkenntnissen genutzt, um die Fähigkeiten von Arbeitnehmern zu prüfen

Princeton, New Jersey (ots/PRNewswire) - Educational Testing Service (ETS) veröffentlicht zum ersten Mal in mehreren Jahren die erweiterten Ergebnisse seines Berichts über TOEIC®-Testteilnehmer weltweit zur Überprüfung des Hör- und Leseverstehens mit TOEIC ® Listening and Reading (L&R).

Der Bericht TOEIC® Listening and Reading Report on Test Takers Worldwide bietet Informationen über die durchschnittlichen Ergebnisse in den Bereichen Lese- und Hörverstehen, den Bildungsstand, die Arbeitserfahrung, das Erlernen und die Nutzung der englischen Sprache sowie über die Erfahrungen mit dem Ablegen des TOEIC-Tests der TOEIC-Testteilnehmer. Die Antworten auf den Fragebogen, auf dem der Bericht beruht, ermöglichen es Benutzern, mehr über den Hintergrund der Leute, welche den Test abgelegt haben, sowie etwas über die Faktoren zu erfahren, welche deren TOEIC-Ergebnisse und die damit in Zusammenhang stehenden Verbesserungen der englischen Sprachkenntnisse beeinflussten. ETS stellt diese Daten als Referenzmaterial für Unternehmen bereit, die Richtwerte und Ziele setzen wollen. Wenn Änderungen auf Basis dieser Daten vorgenommen werden, sollte berücksichtigt werden, dass die Antwortquoten bei den verschiedenen Fragen zum Hintergrund stark variierten.

"Da Englisch von nahezu zwei Millionen Menschen mit verschiedenen geografischen, kulturellen und linguistischen Hintergründen aus der ganzen Welt genutzt wird, ist es wichtig, dass die Nutzer dieser Ergebnisse ein besseres Verständnis der Personen haben, welche den Test ablegen und einen Einblick in die Faktoren gewinnen, welche deren Testergebnisse beeinflussen", erklärte David Hunt, stellvertretender Präsident von ETS und COO des globalen Unternehmensbereichs von ETS.

Hunt erklärte weiterhin, dass Nutzer der Ergebnisse aufgrund des umfassenden TOEIC-Hintergrundfragebogens und des standardisierten Testprozesses den Hintergrund und den Ort der Testteilnehmer recht fair vergleichen können. Da es sich um den weithin am häufigsten abgelegten und genutzten Test für die Überprüfung der englischen Sprachkenntnisse für Arbeitskräfte handelt, können Unternehmen eine diversifizierte und qualifiziertere Belegschaft aufbauen, indem Sie die TOEIC-Ergebnisse und -Umfrageinformationen nutzen, um eine informierte Entscheidung darüber zu treffen, wie sie ihre Arbeitnehmer in allen Ländern oder innerhalb eines Landes oder einer Region vermitteln, fördern beziehungsweise ihnen eine Weiterentwicklung ermöglichen. Darüber hinaus bedeutet die wachsende Akzeptanz der TOEIC-Tests, dass die Testteilnehmer ihre Testergebnisse für eine Weiterentwicklung ihrer Karriere bei einer größeren Anzahl an Unternehmen weltweit nutzen können.

Highlights des Berichts:

-- Beschreibung der TOEIC L&R-Testteilnehmer im Jahr 2012 -- Durchschnittliche TOEIC-Ergebnisse für Heimatländer, Branchen etc. -- Beziehung zwischen L&R-Ergebnissen -- Demografie der Testteilnehmer

TOEIC-Sprachtests sind fair, zuverlässig und eine gültige Überprüfungsmethode, um die Fähigkeit eines Testteilnehmers zu testen, das am Arbeitsplatz typische Englisch zu verwenden. Die TOEIC-Tests werden von nahezu 14.000 Organisationen in 150 Ländern verwendet und sind der internationale Standard für die Überprüfung der individuellen englischen Sprachkenntnisse für den Arbeitsmarkt. Mit den Tests wird getestet, wie gut ein potenzieller Arbeitnehmer seine englischen Sprachkenntnisse in einer praktischen Arbeitsumgebung anwenden kann. Während Unternehmen die TOEIC-Ergebnisse und -Umfragen nutzen, um eine stärkere Belegschaft zu schaffen, vertrauen Arbeitssuchende auf das TOEIC-Programm, um sich auf einem umkämpften Arbeitsmarkt hervorzuheben. TOEIC-Tests messen alle vier Sprachfertigkeiten und bieten eine Beschreibung der Stärken und Schwächen der Testteilnehmer, die es ermöglicht, eine informierte Entscheidung bei der Stellenvergabe und bei Einstellungen zu treffen.

Informationen zu den TOEIC-Tests Seit mehr als 30 Jahren ist der TOEIC-Test der weltweite Standard, um englische Sprachkenntnisse für den Arbeitsbereich zu testen. Die TOEIC-Testreihe, zu welcher der Test für Hör- und Leseverstehen TOEIC Listening and Reading, der Test für Sprach- und Schreibfähigkeiten TOEIC Speaking and Writing und der TOEIC Bridge(TM)-Test gehören, wird von nahezu 14.000 Unternehmen, Organisationen und Regierungsbehörden in 150 Ländern genutzt. Im Jahr 2012 wurden weltweit nahezu sieben Millionen TOEIC-Tests durchgeführt, womit das TOEIC-Programm das weithin größte und am häufigsten genutzte Testprogramm für die Beurteilung von englischen Sprachkenntnissen am Arbeitsplatz ist. Für weitere Informationen zu den TOEIC-Tests und über andere, vom TOEIC-Programm bereitgestellte Dienste, besuchen Sie www.ets.org/toeic.

Informationen zu ETS Bei ETS fördern wir Qualität und Gleichheit im Bildungsbereich für Menschen weltweit, indem wir Tests entwickeln, die auf rigoroser Forschung beruhen. ETS dient Einzelpersonen, Bildungseinrichtungen und Regierungsbehörden, indem es maßgeschneiderte Lösungen für die Zertifizierung von Lehrern, Englischlernenden sowie für Grundschul-, Sekundar- und Hochschulausbildung anbietet, darüber hinaus führt es Forschungen, Analysen und Policy-Studien im Bildungsbereich durch. Das Unternehmen wurde 1947 als gemeinnütziges Unternehmen gegründet und führt jährlich mehr als 50 Millionen Tests durch und bewertet diese. Hierzu gehören TOEFL® und TOEIC®-Tests, GRE®-Tests sowie Tests der The Praxis Series(TM), die in mehr als 180 Ländern in über 9.000 Standorten weltweit durchgeführt werden. www.ets.org

