Nachrichtenkanal i24 setzt BMS-Produkt CloudOnAir von SintecMedia ein

(PRN) - - Neuer internationaler Sender nutzt Cloud-Technologie zur Verwaltung von Traffic, Abrechnung, Vertrieb und Werbung

New York (ots/PRNewswire) - SintecMedia hat heute bekannt gegeben, dass i24, der neue internationale Nachrichtenkanal aus dem Mittleren Osten, CloudOnAir (www.cloudonair.tv) einsetzt, das erste Produkt der Branche für die Senderverwaltung speziell für kleinere Sender. i24 ging im Juli 2013 in Betrieb und ist ein internationaler Sender für Nachrichten und Unterhaltung, der über Satellit, Kabel und Internet zu empfangen ist. CloudOnAir entspricht den Bedürfnissen kleinerer Sendeanstalten in Bezug auf Technik und Kosten zur Verwaltung wichtiger geschäftlicher Funktionen, darunter Vertrieb, Traffic, Programmzeiten, Programmgestaltung, Werbeaktionen und Abrechnung.

"Wir haben uns für CloudOnAir von SintecMedia entschieden, da wir in dieser digitalen Umgebung, die sich schnell entwickelt, eine fertige Lösung benötigten, der wir vertrauen können", sagte Barouch Levi, Chief Operations Manager von i24. "Wir haben alles in unglaublich kurzer Zeit bewältigt und dies, ohne eine vollständige IT-Struktur mit speziellen Servern und teurer Software zu bauen. Dies stellte eine deutliche Kostenersparnis dar. i24 ist eine kleine Anstalt, die in drei Sprachen sendet - Arabisch, Französisch und Englisch. Unsere Abläufe sind nicht sehr fest vorgegeben und da unsere Mitarbeiter jederzeit und überall Zugriff auf CloudOnAir besitzen, können wir die Eleganz der Architektur dieses Systems, das auf der Cloud basiert, voll würdigen."

CloudOnAir ist vom Typ Software as a Service (SaaS) und stellt Sendeanstalten Skalierbarkeit der Anwendung und reduzierte Kosten bei der Hardware zur Verfügung. Ein hohes Niveau bei Sicherheit und Datenschutz, problemloser Zugriff und Integration maximieren die geschäftliche Seite des Fernsehens und reduzieren die Gesamtbetriebskosten.

"CloudOnAir ist benutzerfreundlich und lässt sich schnell entwickeln. Sendeanstalten können dieses Produkt für die Verwaltung der geschäftlichen Seite des Fernsehens schnell und nahtlos einsetzen", kommentierte Amos Simantov, Vizepräsident für den Vertrieb bei SintecMedia. "CloudOnAir verwaltet Traffic, Vertrieb, Reklame und Werbeaktionen aus einer Hand. Mit uns war i24 in kürzester Zeit in Betrieb und konnte sich auf die eigentliche Sendetätigkeit konzentrieren."

i24 ist der erste große weltweite Medienkanal des Digitalzeitalters. Der Sender ist über Internet, Satellit und Kabel zu empfangen. 150 Journalisten unterschiedlicher Nationalitäten und Glaubensrichtungen arbeiten in seiner Nachrichtenredaktion zusammen, um Inhalte wie Nachrichten, Talkshows und Nachrichtenmagazine in drei unterschiedlichen Sprachen zu produzieren: Englisch, Französisch und Arabisch.

CloudOnAir ist auf der IBC 2013 am Stand 2.B41 zu finden.

Über SintecMediade.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@760f4815SintecMedia ist ein führender weltweiter Lieferant von Managementprodukten für Sendeanstalten, Medienfirmen, MSOs und Sendergruppen.

Web site: http://www.sintecmedia.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Moses Zelniker, Vizepräsident für Marketing,

SintecMedia, +1 (917) 606-5310 / mosesz @ sintecmedia.com