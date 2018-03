Teradata hält Onlinekonferenz für Hadoop-Entwickler ab

London (ots/PRNewswire) - Was: Hadoop-Onlinekonferenz von Teradata

Wann: Dienstag, 3. September, 19.00 - 20.00 Uhr

Teradata veranstaltet eine Onlinekonferenz speziell für Hadoop-Entwickler und alle, die sich für die Zukunft von Hadoop interessieren. Gastredner der Konferenz sind Chris Harris und Mike Whelan, zwei erfolgreiche Meinungsbildner in der IT-Branche.

Chris Harris ist EMEA-Ingenieur bei Hortonworks, wo er sich mit der Konzeption von Apache Hadoop-Projekten für Unternehmen in der Region befasst. Chris tritt regelmässig als Redner bei Konferenzen wie SpringOne, NDC, Oredev, Berlin Buzzwords und vielen anderen Ereignissen auf.

Mike Whelan verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der IT-Branche und war in verschiedenen Positionen in der Entwicklung, Architektur und Beratung tätig. Er ist derzeit Lösungsarchitekt im Teradata Aster Centre of Expertise und bietet Unterstützung bei Architekturen und Produkten für grosse Datenmengen wie Teradata Aster und Hadoop.

Wenn Sie an der Onlinekonferenz teilnehmen möchten, können Sie sich hier anmelden:

https://hadoop.teradatacareers.com

Informationen zu Teradata:

Teradata ist der weltweit führende Lösungsanbieter für Datenbanksoftware, Daten-Warehousing, Datenlagervorrichtungen und Analytik, der die Flexibilität von Unternehmen in den Mittelpunkt stellt.

Teradata ist ein Marke oder Handelsmarke von Teradata Corporation in den USA und anderen Ländern.

Informationen zu Hadoop

Wenn Sie mehr zu Hadoop erfahren möchten, schauen Sie sich bitte dieses von Teradata im Vorfeld der Onlinekonferenz erstellte Video an: http://bit.ly/1c0kg9I

